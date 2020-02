Firminy : le budget voté grace à l'extrême droite, l'opposition "outrée"

Firminy, France

Décidément, le mandat de maire de Marc Petit aura été singulièrement agité. Après ses deux condamnations par la justice pour agression sexuelle, après son refus contre vents et marées de démissionner de son poste de maire de Firminy, nouvel épisode hier, à un mois des élections où il est candidat à sa succession. L'ex-communiste est parvenu à faire voter son budget grâce au soutien d'un conseiller municipal d'extrême droite, ce qui a entrainé la colère de l'opposition

On se dirigeait donc vers une égalité, 16 voix pour et 16 voix contre mais c'est l'ex-Front National Jean-Paul Valour, aujourd'hui chez les Patriotes, qui a fait pencher la balance. Il a validé le budget de Marc Petit, à la grande colère des opposants qui ont décidé de quitter la séance, menés par Julien Luya et Laurence Juban. L'ancienne alliée du maire de Firminy qui sur les réseaux sociaux hier soir s'est dite «outrée» face à un Marc Petit «qui aura sali la commune jusqu’à la lie».

Grande colère donc mais pas une grande surprise car depuis 6 ans, les liens entre Marc Petit et Jean-Paul Valour sont souvent pointés du doigt. Par Dino Cinieri, candidat à la mairie en 2014, qui a toujours été convaincu d'une alliance discrète entre les deux hommes Et par les opposants en pleine crise liée aux procès pour agression sexuelle. Jean-Paul Valour avait alors publiquement soutenu Marc Petit... Hier soir c'est donc l'ultime esclandre d'un mandat pas comme les autres à Firminy, qui préfigure une campagne municipale qui, elle aussi, devrait être à part...