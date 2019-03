Firminy : un élu du conseil municipal démissionne

Firminy, France

C'est la première démission depuis la condamnation pour agression sexuelle du maire de Firminy. Alexandre Fressonnet, conseiller municipal et délégué à la jeunesse et à l'enseignement supérieur a confirmé ce samedi matin qu'il quitterait son poste le 2 avril prochain. "Je pars pour des raisons personnelles", a-t-il dit, en précisant qu'il donnerait plus d'explications dans le courant de la semaine prochaine.

Ce départ intervient dans un contexte particulier pour le conseil municipal de Firminy. Ce jeudi 28 février et ce vendredi 1er mars, 10 élus de la majorité et 7 de l'opposition ont annoncé l'envoi d'un courrier pour demander la tenue d'un conseil municipal extraordinaire. Les conseillers municipaux veulent évoquer l'avenir de la commune face aux déboires judiciaires de Marc Petit.

Le maire de Firminy a été reconnu coupable d'agression sexuelle le 14 février dernier par le tribunal de Saint-Étienne. Au lendemain de la décision de justice, Marc Petit avait assuré qu'il ne démissionnerait pas. En début de semaine, ce lundi 25 février, il a annoncé faire appel de sa condamnation d'un mois de prison avec sursis.

Depuis l'annonce de cette condamnation, le conseil municipal de Firminy se déchire entre ceux qui souhaitent le retrait de Marc Petit et ceux qui le soutiennent. Le quorum étant atteint, Marc Petit ne peut plus reculer et il doit convoquer le conseil municipal extraordinaire dans un délai de 30 jours. Pour que cette réunion ait lieu, il fallait que 11 conseillers municipaux la demandent.