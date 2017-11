Fiscalité locale, regroupements de communes : ce qu'il faut retenir des annonces de Macron face aux maires

A l'occasion du congrès annuel des maires de France, Emmanuel Macron a détaillé ce jeudi ses annonces en direction des collectivités territoriales, et notamment une réforme "en profondeur" de la fiscalité locale.

La rencontre s'annonçait tendue entre Emmanuel Macron et les maires de France, sur fond de baisse des dotations et de suppression partielle annoncée de la taxe d'habitation. Accueilli sous les sifflets d'une partie de l'assemblée, qu'il a rapidement fait taire, le président de la République a exposé ce jeudi, devant le Congrès annuel de l'Association des maires de France (AMF), les réformes à venir pour les collectivités locales.

Carte territoriale

Emmanuel Macron l'assure : il n'y aura pas de regroupements de collectivités forcés. "L'Etat ne forcera pas à des regroupements de communes ni à des modifications de la carte intercommunale", a-t-il annoncé, assurant qu'il ne toucherait pas à la "carte territoriale", car "nous perdrions du temps et de l'énergie à [la] revoir". "C'est donc la stabilité institutionnelle qui sera retenue", promet-t-il.

#CongrèsDesMaires "L'État ne forcera pas à des regroupements de communes, ni à des modifications de la carte intercommunale" @EmmanuelMacronpic.twitter.com/qSGhGe3oU4 — Public Sénat (@publicsenat) November 23, 2017

Fiscalité

En revanche, le chef de l'Etat a annoncé "une refonte en profondeur de la fiscalité locale, et en particulier communale" d'ici à 2020. Une réforme qui devrait leur apporter "autonomie financière et fiscale". De nouvelles mesures accompagneront donc la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, qui "ne doit être qu'un début, un début nécessaire et juste parce qu'il enclenche quelque chose qu'on a refusé de faire depuis 40 ans dont les victimes étaient les Français".

.@EmmanuelMacron : "Je veux une réforme ambitieuse, cohérente, dont la taxe d'habitation n'est que le 1er acte" #CongrèsDesMairespic.twitter.com/70CJF2UgCv — Public Sénat (@publicsenat) November 23, 2017

"Je veux un impôt cohérent avec vos missions et avec les missions de chacune des collectivités territoriales"

Emmanuel Macron a jugé l'actuelle fiscalité territoriale "trop illisible" et avec une "dynamique de base" inadaptée aux missions. En outre, il s'est engagé à revenir "chaque année" devant ce même congrès, pour "rendre compte des engagements" qu'il a pris ce jeudi.