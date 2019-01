Fiscalité, pouvoir d'achat : faites vos propositions sur France bleu Cotentin

A partir de vendredi 25 janvier, France Bleu Cotentin fait vivre le Grand Débat dans le cadre de son émission hebdomadaire "Effet de Manche". Nous attendons vos contributions au sujet du pouvoir d'achat, de la politique fiscale et de la justice sociale en France, ce vendredi entre midi et 13 heures.

Le Grand Débat national voulu par le président de la République, Emmanuel Macron prend notamment la forme de réunions publiques. Mais sur France bleu Cotentin, nous avons choisi de vous permettre de vous exprimer chaque semaine, dans "Effet de Manche". Une heure d'émission le vendredi de midi à 13 heures lors de laquelle vous pourrez faire état de vos propositions et de vos doléances. Et pour ouvrir le bal, ce vendredi 25 janvier, nous parlerons fiscalité, pouvoir d'achat et justice sociale.

Vos témoignages en direct au 02 33 23 13 23

Les revendications liées au pouvoir d'achat et à la justice sociale et fiscale ont été au coeur du mouvement des gilets jaunes. De nombreux Français aujourd'hui dénoncent un matraquage fiscal, et une paupérisation. De fait, ces dernières années, les études montrent que les écarts de revenus n'ont cessé de s'accroître. Des études qui montrent aussi que la France est devenue la championne du monde des prélèvements obligatoires. Face à cette réalité, vous avez forcément un avis : comment mieux répartir l'impôt? faut-il augmenter les salaires? doit-on supprimer la TVA?

Les pistes de réflexions sont multiples. Alors n'hésitez pas, venez nous donner votre avis vendredi de midi à 13 heures sur France Bleu Cotentin, au 02 33 23 13 23.