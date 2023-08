FLNC, un communiqué de campagne ?

Dans son dernier communiqué, le FLNC, au-delà de ses fondamentaux sur la dépossession et la corsisation des emplois, s'adresse directement à la population, encourageant "toutes celles et ceux qui peuvent, par des actes de résistance, à sauver la Corse et son peuple". Un changement de ton et de termes subtil.

Créer le consensus

Certes, le FLNC menace ceux qu'il appelle "ces Corses complices" de la fin du peuple corse qui "rendront des comptes pour avoir vendu leur Terre et leur âme au plus offrant", et condamnant "ceux qui participent à sa dilution" mais il introduit aussi une communication positive encourageant les "bons" comportements : **l'agent immobilier qui sera patriote, le vendeur d'un terrain qui choisira "un jeune couple du village" plutôt qu'un promoteur, le Corse lambda qui ne louera pas à outrance via Airbnb, le jeune qui fera le choix de l'île plutôt que celui de l'exil, l'artisan qui choisira le matériau local, malgré son prix…**Et pour cela, il faut faire le choix de l'intérêt général dit le communiqué du Front, sous-entendant la perte de profits immédiats mais aussi le rôle du politique dans la constitution de garde-fous face aux dangers qui (selon lui) menacent la Corse.

Le FLNC veut donc créer "les conditions de la mise en place d'une plateforme de résistance patriotique" autrement dit, un consensus. Cette plateforme de résistance - dont le moment est venu d'exister selon le FLNC - devra en effet transcender les partis, associations, syndicats et même les simples citoyens qui décideraient de s'y retrouver. Le FLNC affiche donc sa volonté de se poser en créateur de consensus au sein de la famille nationaliste alors que la violence politique et la clandestinité ont longtemps été facteur de division.

Est-ce la place et le rôle des clandestins du FLNC que de rassembler ?

Difficile d'obtenir des réponses des partis concernés. Avanzemu de Jean Christophe Angelini n'a jamais caché sa position vis-à-vis de la clandestinité et de la violence - elle n'est pas la solution - pour autant dit le maire de Porto Vecchio, il faut entendre la parole des clandestins.

Pour sa part, Femu a Corsica l'a toujours dit, on le sait, la violence n'est pas la solution. Le seul chemin étant démocratique, le parti de la majorité territoriale doit espérer beaucoup d'une réponse positive de l'Etat à sa demande d'autonomie, pour redonner de l'espoir - dit on officieusement - et surtout ne pas se laisser dépasser par les clandestins peut-être aux prochaines territoriale tant la rhétorique et les thèmes du FLNC ont évolué subtilement au point de ressembler à un programme de campagne.