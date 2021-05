Florence Joubert devient la nouvelle référente du Rassemblement National en Dordogne

Encore du changement à la tête du Rassemblement National en Dordogne. Florence Joubert devient la nouvelle référente après un conflit interne sur les élections régionales.

"Il faut tourner la page"

La direction nationale du parti d'extrême droite a nommé, ce mardi 11 mai, la conseillère régionale en Dordogne pour remplacer Alain Rodriguez. L'ex désormais référent par intérim a été démis de ses fonctions avec trois autres membres du RN le dimanche 9 mai à cause de propos très critiques envers le candidat du RN en Dordogne pour les régionales, le Girondin Jacques Colombier.

Florence Joubert estime qu'il s'agit de question d'ego qui n'ont rien à faire dans la campagne. La Périgourdine élue régionale va "symboliser l'apaisement" et aura pour mission de "restructurer la fédération et la mettre en ordre de bataille" explique Edwige Diaz, candidate du Rassemblement pour les régionales en Nouvelle Aquitaine. "Il faut tourner la page" déclare Florence Joubert qui compte "reprendre les choses en main". La nouvelle référente assure avoir reçu de nombreux messages de soutien de militants.

Démis de leurs fonctions mais toujours membres du parti

Alain Rodriguez, Frédéric Gojard, Patrick Laflaquière et Pascale Léger ont été démis de leurs fonctions au sein du parti mais restent membres jusqu'à la "commission des conflits" qui doit se tenir à la fin du mois de juin explique Edwige Diaz, Edwige Diaz, candidate du Rassemblement National . Cette commission devrait statuer sur leur avenir au sein du parti. "Les statuts précisent que si des membres organisent des tentatives de déstabilisation, ils doivent passer en commission des conflits", précise Edwige Diaz.

Ce qui signifie que pour le moment, Alain Rodriguez et Frédéric Gojard restent candidats identifiés Rassemblement National aux élections départementales de juin prochain. Florence Joubert ne compte pas avoir de liens avec eux, même pour mener et organiser la campagne "je n'ai pas à intervenir, ils vont mener la campagne dans leur canton et rien d'autre. On ne peut pas avoir de liens avec des personnes qui se conduisent de cette façon là".