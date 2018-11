Florence Parly, la ministre des Armées à bord du porte-avion Charles-de-Gaulle

Toulon, France

Le porte-avions Charles-de-Gaulle a repris la mer pour des essais au large de Toulon depuis la mi-septembre et une remontée en puissance qui devrait lui permettre d'être qualifié "opérationnellement pour pouvoir reprendre, je l'espère, un plein service au cours du début de l'année 2019" déclarait ce jeudi matin la ministre des Armées Florence Parly en marge de l'inauguration de l'antenne de l'école de maistrance de Saint-Mandrier. La ministre s'est ensuite rendue à bord du fleuron de la marine nationale à l'occasion de la fin des travaux de rénovation, à mi-vie du bâtiment, qui ont duré 18 mois.

Après 15 ans d'existence, le Charles-de-Gaulle a connu un arrêt technique majeur destiné à maintenir ses performances opérationnelles jusqu'à son retrait du service actif "autour de 2038" précise le ministère des Armées. Outre des travaux d'entretien et de maintenance, le Charles-de-Gaulle a modernisé son système de combat avec notamment l'installation d'un nouveau radar de veille aérienne. Les travaux ont nécessité 4 millions d'heures de travail et fait intervenir 160 entreprises sous-traitantes pour une facture de plus d'un milliard d'euros.

"L'avenir se prépare aujourd'hui" déclare la Ministre des Armées

"L'avenir consiste à réfléchir à ce que sera le successeur du Charles de Gaulle" indique Florence Parly. Il faut en effet réfléchir au type de propulsion du porte-avion (nucléaire actuellement), mais aussi aux avions qui remplaceront le Rafale. Ce qui pourrait changer le type de catapultes installées actuellement sur le Charles-de-Gaulle. "La loi de programmation militaire a prévu de réaliser des études qui répondront à toutes ces questions" conclut la Ministre des Armées qui indique que : "des options seront proposées au Président de la République en 2020".