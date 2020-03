Les deux candidats ne veulent pas prendre de risque. Didier Pillon, candidat de centre droit, et Florian Bercault, candidat de gauche, annulent tous les deux leurs grands meetings avant le premier tour des élections municipales, en raison du coronavirus.

Coronavirus : Florian Bercault et Didier Pillon annulent leurs meetings à Laval à quatre jours des municipales

Celui de Florian Bercault, candidat de la liste de gauche citoyenne Demain Laval Ensemble, était prévu ce mercredi soir à 20h, au CREF avenue Pierre de Coubertin à Laval. Le candidat a annoncé son annulation ce mercredi en début d'après-midi. "Alors que la France est engagée dans la lutte contre le Coronavirus, je prends la décision d’annuler le grand meeting de notre liste prévu ce mercredi soir. C’est une décision difficile que je prends, en application du principe de précaution, conscient de ma responsabilité de tête de liste, comme celle qui serait la mienne si j’étais élu maire de Laval au soir du 22 mars. Nous poursuivons activement notre campagne dans tous les quartiers, à la rencontre des Lavallois", écrit le candidat.

Le meeting de Didier Pillon, tête de liste Laval Passionnément, liste de centre droit, prévu ce jeudi soir à la salle Polyvalente de Laval est également annulé. À la place la liste propose "d’échanger et de poser vos questions à Didier Pillon et les colistiers", par téléphone ce jeudi 12 mars, de 18h à 21h, au téléphone au 06 58 00 03 25, par mails ou via les réseaux sociaux.

Isabelle Eymon, la candidate de la liste de gauche Laval écologique et solidaire, a déjà réalisé sa grande réunion publique ce lundi dans le quartier Ferrié de Laval