VIDÉO - Florian Bercault, futur maire de Laval : "Notre priorité est d'améliorer le quotidien des habitants"

Au lendemain de son élection à Laval (53,43%), le futur maire de Laval, Florian Bercault, qui a mené une liste de gauche avec les écologistes, est venu s'exprimer dans les studios de France Bleu Mayenne ce lundi 29 juin.

La nuit fut courte évidemment pour celui qui n'était pas présenté au départ comme le favori de l'élection municipale face à Didier Pillon, la candidat de la majorité sortante, soutenu par l'UDI, Les Républicains et LREM (53,44%). "On a célébré mais en responsabilité et avec humilité" commente Florian Bercault. "On était prêt, il faut savoir endosser les responsabilités. On a travaillé en équipe depuis le départ, on se connaît très bien. Je suis confiant pour mettre en oeuvre notre projet".

Crédité de 53,46% des voix au second tour à Laval, avec un scrutin marqué par une faible participation (40,20%), le candidat de la gauche estime tout de même que le score obtenu est "net" face à son adversaire. "Cela me rend légitime. Notre priorité est désormais d'améliorer le quotidien des Lavallois". Une des premières mesures que le chef d'entreprise de 30 ans souhaite mettre en place concerne la tarification à 1€ des cantines scolaires.

La voie verte

Conscient que son alliance au lendemain du premier tour avec l'écologiste Isabelle Eymon a été décisive dans sa conquête de la mairie, Florian Bercault a répété sa volonté de "faire cohabiter le vélo et la voiture dans Laval. La rénovation des bâtiments devra aussi prendre en compte la réalité écologique" déclare Florian Bercault. "Il faut permettre au citoyen d'avoir le choix de comportements plus vertueux" termine t-il.