Florian Bercault nouveau président de Laval Agglomération

Alors que Yannick Borde, ancien première vice-président et maire de Saint-Berthevin avait laissé entendre pendant plusieurs mois qu'il pourrait se porter candidat, l'élu avait décidé "depuis plusieurs semaines de ne pas se présenter par arbitrage professionnel notamment. Je ne cours pas après les titres" a-t-il expliqué ce lundi soir, en préambule de l'élection. Yannick Borde, président de Procivis, réseau national regroupant les métiers de l'immobilier, sera tout de même pour les six prochaines années le quatrième vice-président chargé de la transition économique et la recherche.

La montagne a finalement accouché d'une souris. Et la conquête de l'agglomération lavalloise, que l'on présente parfois comme un troisième tour des élections Municipales, n'aura pas été semée des embûches que certains promettaient à Florian Bercault. Comme par le passé c'est bien le maire de Laval qui préside l'agglomération.

Dans son discours d'intronisation, Florian Bercault a donné ses quatre priorités : l'économie avec une mobilisation générale pour l'emploi en ces temps de crise sanitaire. La transition écologique avec comme premiers chantiers l'expérimentation de la gratuité des transports en commun le week-end et la mise en place de pistes cyclables sécurisées. 3e priorité : un développement "équilibré" entre les communes et enfin davantage de démocratie dans la politique d'agglomération.

Les 15 vice-présidents de Laval Agglomération

1. Sylvie Vielle

2. Nicole Bouillon

3. Éric Paris

4. Yannick Borde

5. Isabelle Fougeray

6. Nadège Davoust

7. Gwenael Poisson

8. Christine Dubois

9. Bruno Bertier

10. Patrick Peniguel

11. Louis Michel

12. Céline Loiseau

13. Christian Lefort

14. Francois Bérou

15. Fabien Robin

Les 10 conseillers délégués

1. Bernard Bourgeais

2. J-P Thiot

3. Isabelle Eymon

4. Olivier Barré

5. Bruno Fléchard

6. Marcel Blanchais

7. Patrice Morin

8. Julien Brocaille

9. Antoine Caplan

10. David Cardoso