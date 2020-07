Florian Bercault officiellement élu maire de Laval, Bruno Bertier premier adjoint

Florian Bercault a été élu comme prévu maire de Laval. Ses adjoints ont également été élus et c'est Bruno Berthier, ex Modem, qui devient premier adjoint.

C'est officiel : Florian Bercault est le nouveau maire de Laval. Les candidats élus dimanche 28 juin ont pris leurs fonctions ce vendredi 3 juillet dans la salle polyvalente de Laval où se tenait le conseil municipal d'installation. Florian Bercault, candidat de la gauche PS EELV, a été élu logiquement avec 33 voix sur 43. Sa liste s'était imposée dimanche 28 juin au détriment de celle conduite par le candidat de la droite et du centre Didier Pillon sur le score de 53,4 %.

La place des écologistes et des femmes en question

La surprise est venue lors de l'élection des adjoints. Ils sont 12 adjoints élus mais l'opposition n'a pas manqué de relever l'absence de l'écologiste Isabelle Eymon au poste de première adjointe. L'écologiste, qui avait fusionné sa liste avec celle de Florian Bercault, est deuxième adjointe en charge de la transition environnementale et l'écologie urbaine. Le poste de premier adjoint revient à Bruno Bertier. Ilaura pour délégation la transition urbaine et commerciale, les affaires générales et le personnel.

Dans l'opposition, l'élue Gwendoline Galou est montée au créneau estimant qu'"Isabelle Eymon est légitime pour avoir ce poste de première adjointe, elle a mené une liste et de façon exemplaire. Je pense que l'union des deux listes a profité à Florian Bercault"

10 autres adjoints ont été élus aux côtés de Bruno Bertier et d'Isabelle Eymon :

- Georges Poirier, 3e adjoint, à la vie quotidienne et citoyenne

- Marjorie François, 4e adjointe, aux solidarités et aux familles

- Patrice Morin, 5e adjoint, au logement et à la mixité sociale

- Marie-Laure Clavreul, 6e adjointe, à l'éducation et à l'égalité femme-homme

- Bruno Fléchard, 7e adjoint, aux cultures pour tous

- Camille Pétron, 8e adjointe, à l'animation de la ville et des quartiers, à la lutte contre les discriminations

- Antoine Caplan, 9e adjoint, aux finances, patrimoine foncier et immobilier, budgets participatifs

- Christine Droguet, 10e adjointe, à l'intergénérationnel : petite enfance et seniors

- Geoffrey Begon, 11e adjoint, aux mobilités urbaines

- Céline Loison, 12e adjointe, à la jeunesse et aux sports