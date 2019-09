Florian Philippot annonce sa candidature à la mairie de Forbach

Forbach, France

Comme un symbole, Florian Philippot, soutien des gilets jaunes, annonce sa candidature à la mairie de Forbach ce samedi, le jour où ces derniers se rassemblent dans la ville de Moselle-Est. Le fondateur du mouvement des Patriotes se lance une deuxième fois dans l'aventure après avoir échoué en 2014 face à l'actuel maire Laurent Kalinowski. Florian Philippot exclut pour l'instant toute alliance avec le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen avec lequel il était candidat en 2014, et son candidat Lucien Terragnolo. "Je crois qu'il n'en est pas question ni pour lui ni pour moi. Je pense que j'incarne une candidature beaucoup plus sérieuse et importante", déclare-t-il.

Avec des gilets jaunes ?

Florian Philippot revient donc aux affaires dans une ville qui l'a élu conseiller municipal il y a 5 ans. Un fauteuil qu'il a d'ailleurs quitté en 2016 lorsqu'il est devenu conseiller régional. Pour l'heure, pas de liste détaillée, mais il l'affirme, les gilets jaunes devraient avoir une place à l'intérieur. "C'est une liste en premier lieu de Forbachois et il se trouve que parmi eux il y a des gilets jaunes, donc logiquement, ils auront leur place sur ma liste."