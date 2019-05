Florian Philippot décroche un drapeau européen sur le bâtiment public à Forbach : une enquête est ouverte

Le parquet de Sarreguemines ouvre ce vendredi une enquête visant Florian Philippot pour "violation de domicile et vol". Le 1er mai, l'eurodéputé du parti Les Patriotes a décroché et jeté à terre le drapeau européen accroché sur la façade du bâtiment des Finances publiques de Forbach.

Forbach, France

Après avoir décroché le drapeau européen sur la façade du centre des impôts de Forbach en Moselle et avoir diffusé la vidéo sur Twitter, le 1er mai, l'eurodéputé Florian Philippot est dans le collimateur de la justice. Le parquet de Sarreguemines a indiqué à l'AFP avoir ouvert ce vendredi une enquête pour "violation de domicile et vol".

"Violation de domicile" parce qu'"à partir du moment où on escalade avec une échelle et on monte sur un balcon comme il l'a fait, c'est une violation de domicile", précise le procureur. Il y aurait aussi vol, dans la mesure où l'élu s'est saisi du drapeau étoilé et l'a jeté au sol. Il l'a ensuite remplacé par le drapeau européen.

Au centre des impôts de Forbach on a remis les points sur les i...#1erMai2019pic.twitter.com/9HAzBOKDDR — Florian Philippot (@f_philippot) May 1, 2019

Florian Philippot, en campagne pour les élections européennes, a dénoncé sur LCI "une enquête politique", téléguidée par "la macronie". "Il n'y a ni vol, ni dégradation" ajoute le candidat du mouvement Les Patriotes qui ironise sur le fait d'"avoir blasphémé ce drapeau qui n'a aucune valeur".

« On entend moins le pouvoir et la justice quand dans certaines manifestations communautaires le drapeau français est brûlé. J’ai blasphémé aux yeux des macronistes en déplaçant leur drapeau européen sacré. »

J’étais sur @LCI ▶️ https://t.co/sqrB5JhH7x — Florian Philippot (@f_philippot) May 3, 2019

La vidéo de Florian Philippot a été abondamment commentée, voire moquée sur Twitter.