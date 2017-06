Florian Philippot en tête à Forbach mais talonné par En Marche

Dans la 6e circonscription, celle de Forbach, Florian Philippot arrive en tête avec 23,79% des voix mais le vice-président du FN est talonné par le candidat d'En Marche Christophe Arend: moins de 500 voix les séparent dans ce territoire où l'abstention dépasse les 62%.

Dans la 6e circonscription de Moselle, celle de Forbach, Florian Philippot arrive en tête avec 23,79% des voix mais le vice-président du Front national est talonné par le candidat d'En Marche Christophe Arend (22,01%) : moins de 500 voix (459) les séparent dans cette circonscription de Moselle-Est où l'abstention a dépassé 62%. Florian Philippot soulagé d'être arrivé en tête mais pas franchement serein, appelle les abstentionnistes à se mobiliser.

Florian Philippot soulagé d'être en tête au 1er tour dans la circonscription Copier

En chemise blanche décontractée, le vice-président du Front National a privatisé un bar de Forbach entouré de militants mais les sourires sont crispés. Pas de franc succès, ni dans la circonscription où Marine Le Pen avait fait 10 points de plus au 1er tour de la Présidentielle, ni sur le plan national. Il y a de la déception dans l'air: "On est un peu déçus quand même que le Front national ne fasse pas plus au plan national mais ce qui compte pour nous, c'est le succès de Florian".

"Tout est ouvert, comme l'autre va être soutenu par tout le monde, c'est toujours la même chose, c'est ça qu'on craint" - un militant FN

Celui qui talonne Florian Philippot est un inconnu. C'est un dentiste de 41 ans, complètement novice en politique. Mais Christophe Arend, pour En Marche, pense quand même qu'il a ses chances face au bras droit de Marine Le Pen: "Si je ne pensais pas avoir mes chances, je ne me présenterai pas au second tour". Les militants FN eux ne fanfaronnent pas, ils sont plutôt inquiets: "Oh, tout est ouvert, comme l'autre va être soutenu par tout le monde, c'est toujours la même chose, c'est ça qu'on craint". Florian Philippot, à qui certains reprochent d'avoir été assez absent sur le terrain promet d'être très très présent dans cet entre-deux-tour.

A Lire aussi: les résultats dans les 9 circonscriptions de Moselle