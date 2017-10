Florian Philippot: "Je continuerai à m'investir en Moselle, je reste fidèle à Forbach"

L'ex n°2 du FN, député européen et conseiller régional Grand Est, candidat plusieurs fois à Forbach, assure qu'il continuera à s'investir politiquement en Moselle et appelle des électeurs à la fois de gauche et de droite à rejoindre le mouvement qu'il a créé: "Les Patriotes".

Un peu plus de 2 semaines après avoir claqué la porte du Front national, Florian Philippot était l'invité de France Bleu Lorraine ce mardi matin. L'ex n°2 du FN, plusieurs fois candidats en Moselle-Est, a quitté brutalement le parti le 21 septembre, en désaccord avec Marine Le Pen sur la ligne stratégique à suivre après l'élection présidentielle. Député européen et conseiller régional Grand Est, il préside désormais le mouvement qu'il a créé Les Patriotes.

"Je vais continuer à m'investir en Moselle, je reste fidèle à Forbach", assure Florian Philippot qui remercie les militants frontistes qui l'ont rejoint et "ceux qui vont nous rejoindre". Il reste malgré tout minoritaire au sein du conseil régional Grand Est avec 11 élus contre 35 frontistes. Marine Le Pen a qualifié le mouvement Les Patriotes de "club de potes" mais Florian Philippot préfère esquiver : "Je me situe au-dessus des attaques personnelles".

"Je ne suis pas sectaire, j'appelle les Patriotes de gauche et de droite à me rejoindre"

Sur son positionnement politique, Florian Philippot estime que "le FN prend la direction d'un retour en arrière" et appelle "les Patriotes de gauche et de droite" à le rejoindre. "Je ne suis pas sectaire, précise-t-il, je soutiens la manifestation des fonctionnaires ce mardi". Florian Philippot milite toujours pour la sortie de l'Euro: "Nous devons le faire avec méthode et détermination parce que la situation actuelle nous appauvrit".