"Tout est jouable au second tour, on peut créer la surprise", Sophie Montel, responsable du FN en Franche-Comté

Responsable du Front National en Franche-Comté, Sophie Montel veut créer la surprise face à Emmanuel Macron au soir du second tour de la présidentielle. Elle compte sur le report des voix du premier tour et sur les abstentionnistes.

Si, après les résultats du premier tour, Emmanuel Macron est en tête en France avec 23,75% des voix, contre 21,53% pour Marine Le Pen, c'est l'inverse dans le Nord Franche-Comté et plus largement dans toute la région, à l'exception de la Côte-d'Or. De quoi créer "une très grande satisfaction", pour Sophie Montel, la responsable du Front National en Franche-Comté, invitée de France Bleu Belfort-Montbéliard pour la matinale spéciale présidentielle ce lundi matin.

"Macron est le pur produit du socialisme"

Si le Front National espérait arriver en tête du premier tour dans toute la France, Sophie Montel refuse de voir une demi victoire pour son parti dans les résultats du premier tour. "Emmanuel Macron a bénéficié de la complaisance de nombreux médias et du système, c'est donc normal", estime-t-elle. Et même si l'augmentation du nombre de voix pour son parti est beaucoup moins forte qu'auparavant dans la région, elle rappelle que "Marine le Pen réalise plus de voix au niveau national qu'en 2012". Pour elle, "tout est jouable au second tour". Et d'attaquer directement Emmanuel Macron sur son parcours : "C'est le produit du socialisme, il a été conseiller de François Hollande, ce n'est en aucun cas le renouveau".

"Face au candidat des banques qu'est #Macron, Marine est, elle, la candidate des patriotes !" @bleubelfort — Sophie Montel (@Sophie_Montel) April 24, 2017

"Le Front Républicain n'a pas d'impact sur l'électorat"

Au Front National certains s'inquiètent des résultats du second tour, notamment face au Front Républicain qui se met en place. Mais Sophie Montel est certaine "qu'il n'aura pas d'impact sur l'électorat. Les électeurs sont libres et se reporteront sur la candidate des patriotes". Et de répéter qu'Emmanuel Macron serait "un adepte de la Commission européenne, du libre échange, de toujours plus d'immigration". Elle espère "convaincre les abstentionnistes" dans les joueurs qui viennent et lance aussi un appel aux électeurs "patriotes" de François Fillon, à tous ceux de Nicolas Dupont Aignant et espère même récolter des voix chez les électeurs de Jean Luc Mélenchon : "Je ne les vois pas voter pour un candidat qui incarne la finance et les banques". Et de conclure sur les thèmes de prédilection du parti : "Veut-on une France souveraine, un peuple libre ? Ou une France enfermée dans l'Union Européenne avec les résultats qu'on connait ?"