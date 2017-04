FN : Steeve Briois et David Rachline visés par une information judiciaire pour propos haineux contre le maire de Sevran

Le mois dernier, le parquet de Bobigny a décidé d'ouvrir une information judiciaire après des insultes diffusées sur Facebook à l'encontre du maire UDE de Sevran, Stéphane Gatignon.

Tout est parti d'une émission diffusée sur M6 fin septembre dernier. Une émission polémique, intitulée "Dossier Tabou" et présentée par Bernard de la Villardière, sur le thème de l'Islam en Seine-Saint-Denis. A la suite de cette diffusion, des dizaines de messages haineux ont été postés, sur les pages Facebook de Steeve Briois, aujourd'hui président du FN par intérim et David Rachline, respectivement maires frontistes d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et de Fréjus (Var). De nombreux commentaires n'avaient pas été modérés, mais simplement laissés tels quels.

"Le Front National, c'est une certaine vision de l'action politique"

Le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, avait donc porté plainte en octobre. Le mois dernier, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Bobigny. Pour l'élu, " il y a des choses qui sont extrêmement graves : "à l'échafaud", par exemple, ou " une bastos pour le maire". Il y a des choses qui sont inacceptables et qui doivent être réprimandées. Le Front National, c'est une certaine vision de l'action politique. Ils incitent à la haine. C'est une vision à la fois dure et qui oppose les gens".

Le maire de Sevran rappelle, dans cet entre-deux tours de la présidentielle qu'il est important selon lui de ne pas mettre sur le même plan Emmanuel Macron et Marine Le Pen.