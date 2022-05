FOCUS Législatives : la 1ère circonscription de la Drôme, celle de Valence

Qui sera votre prochain ou prochaine députée ? Chaque matin, France Bleu Drôme Ardèche s'intéresse à l'une des sept circonscriptions de nos deux départements avant le scrutin des 12 et 19 juin.

La 1ère circonscription de la Drôme : entre villes et campagne

La 1ere circonscription de la Drôme est la plus petite de Drôme et d'Ardèche en terme de superficie, allant de Valence à Serves-sur-Rhône en passant par Granges-les-Beaumont. C'est également la plus petite en nombre d'inscrits avec 77 421 électeurs selon les chiffres de l'Insee. C'est enfin la plus urbaine des deux départements - malgré un petit crochet par l'Hermitage - puisque l'on retrouve Valence, la plus grosse ville de Drôme et d'Ardèche, et Bourg-lès-Valence, la 4eme ville du département.

C'est dans cette ville d'ailleurs que s'est retrouvée mercredi 25 mai, l'équipe de campagne de Mireille Clapot, la députée En Marche sortante. Sur le marché du Cyrano, elle a distribué des tracts où elle apparait aux côtés du Président. Une étiquette qu'elle revendique : "Je suis la candidate de la majorité présidentielle. Nous avons un bon bilan à défendre mais il est trop méconnu. Quand je vois quelqu'un avec des lunettes par exemple, je lui dis que nous avons fait le 100% santé. Les lunettes, les soins dentaires ou les prothèses audio, il y a désormais un reste à charge zéro".

La dynamique n'est cependant pas la même qu'en 2017. Jean-Luc Mélenchon, candidat France Insoumise à l'élection présidentielle, est arrivé en tête du premier tour à Valence ou Bourg-lès-Valence. Mireille Clapot, qui tente de briguer un second mandat, reste confiante : "Cette union à gauche ne contente pas tout le monde. Je pense qu'il faut réformer la France mais avec des idées modérées ce que ne prône pas la France Insoumise. Et je ne parle même pas des idées à l'internationale de Jean-Luc Mélenchon".

Devant l'école Brossolette, dans le quartier populaire du Plan à Valence, Karim Chkeri, le candidat de la NUPES, défend cette union : "Dans un mariage il y a toujours des différences et des points de convergence. Nous on a travaillé sur nos points de convergence". Lui qui est secrétaire de la CGT au sein de l'hôpital de Valence veut défendre avant tout les services publics : "Les priorités, ce sont l'école et l'hôpital public. L'école parce qu'il y a eu des fermetures de classe et davantage d'élèves par classe. Il faut investir dans l'avenir de nos jeunes. Et pour l'hôpital, il faut former davantage de médecins. On le voit, par exemple, les urgences de Valence sont en sursis pour cet été parce qu'on manque de médecins. C'est la santé de proximité qui est en jeu".

Le pouvoir d'achat : le grand thème de la campagne

Juste à la frontière de la première circonscription, dans sa maison à Clérieux, Philippe Tosello-Pace se prépare pour la campagne. Il met en avant les très bons résultats de Marine Le Pen dans la Drôme (24,22% au 1er tour et 44,28% au second) et espère surfer sur une dynamique. "Il faut qu'il y ait un contre pouvoir à Emmanuel Macron", explique-t-il. C'est d'abord sur le pouvoir d'achat - "un thème mis en avant par Marine Le Pen avant tout le monde" - qu'il compte convaincre les électeurs : "Il faut bloquer les prix de l'essence, du gaz et de l'électricité et mettre en place une sorte de panier de la ménagère avec une centaine de produits du quotidien avec une TVA réduite".

Pour aider les ménages les plus modestes, la candidate de Lutte ouvrière, Adèle Kopff, elle, mise sur un salaire minimum de 2 000 euros par mois et demande davantage de transparence aux entreprises : "On nous dit qu'il n'y a pas d'argent alors que les sommes versées aux actionnaires battent des records. Et il faut bien comprendre que la richesse vient avant tout des travailleurs".

Côté Les Républicains, la première adjointe à la mairie de Valence et conseillère départementale, Véronique Pugeat, veut redonner de la valeur au travail : "Nous souhaitons que les gens puisse gagner plus en travaillant plus ou mieux par exemple. Le gouvernement fait des propositions mais ce sont des pansements. C'est de la stratégie et de l'anticipation qu'il nous faut. L'assistanat est une très bonne chose pour pouvoir pallier aux difficultés du moment mais il faut que ce soit pour nos concitoyens que des périodes de petite durée". Elle souhaite aussi que les agriculteurs puissent mieux vivre de leur activité.

D'autres candidats veulent mettre enfin en avant d'autres problématiques. C'est le cas de Samantha Rose du Parti animaliste. La Valentinoise fait de sa campagne une priorité : les fin des souffrances individuelles des animaux. "Je ne représente pas un vote symbolique, souligne-t-elle. Mais un vote de détermination". Elle veut notamment changer la Constitution pour y insérer une charte de la protection animale, mettre en place un ministère de la protection animale, mettre fin à la corrida ou aux combats de coqs ou encore interdire la commercialisation de la fourrure.

Ozbay Pehlivan, de l'Union des démocrates musulmans français, veut avant tout mettre en avant la lutte contre l'islamophobie et contre toutes formes de communautarisme. "On parle beaucoup de laïcité par exemple et l'envie de transformer le texte, explique-t-il. Mais la laïcité existe depuis des années, le texte est clair. Arrêtons de parler du voile à tout bout de champ".

Sont également candidats sur la 1ere circonscription de la Drôme : Pascale Vincent (Reconquête), Pierrick Brébant (Les patriotes), Tifanie Piga (Écologiste) et Charles Barjonnet (Parti pirate).