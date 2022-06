FOCUS - Législatives : la deuxième circonscription de l'Ardèche, celle d'Annonay

Qui sera votre prochain ou prochaine députée ? Chaque matin, France Bleu Drôme Ardèche s'intéresse à l'une des sept circonscriptions de nos deux départements avant le scrutin des 12 et 19 juin.

La deuxième circonscription de l'Ardèche et ses candidats

C'est la circonscription la plus au Nord du département. En forme de triangle, elle s'étend de Serrières au Nord, Lamastre au Sud, Tournon-sur-Rhône à l'Est et Saint-Agrève à l'Ouest. La plus grande ville est Annonay. C'est la circonscription la plus peuplée du département avec plus de 124 000 habitants et 96 000 électeurs. Elle représente un quart de l'Ardèche. Neuf candidats sont en lice pour la représenter à l'Assemblée Nationale : Cyrille Grangier pour le RN, Christophe Goulouzelle pour la NUPES, Martin Chaize d'Agir unis, Olivier Dussopt investi Ensemble, Phillippe Bory candidat Reconquête, Marc-Antoine Quenette des Républicains, Michèle Gaillard de Lutte Ouvrière, Sébastien Gladieux pour le Mouvement de la Ruralité et Claire Guilmin représente Les Patriotes.

Olivier Dussopt, un ministre candidat sur la circonscription

Nommé ministre du Travail dans le gouvernement Borne, Olivier Dussopt est au centre de l'attention sur cette circonscription. Maire d'Annonay, élu trois fois député depuis 2007, il est bien connu par les habitants, notamment par les Annonéens et semble indéboulonnable. Le ministre, député sortant, est la cible de nombreuses attaques de la part des autres candidats. Christophe Goulouzelle par exemple, candidat de la NUPES explique que les électeurs se souviendront lors des prochaines législatives du "retournement de veste" d'Olivier Dussopt. En 2017, le ministre candidat a décidé de quitter le PS, sa formation politique initiale, pour rejoindre le gouvernement en tant que ministre délégué chargé des comptes publics. "Une trahison envers son camp, c'est un homme d'ambition et non de conviction" pour Christophe Goulouzelle qui espère qu'elle jouera en sa faveur.

Un cumul des mandats qui ne passe pas

Mais le candidat de la NUPES n'est pas le seul à remettre en cause la légitimité d'Olivier Dussopt sur la deuxième circonscription de l'Ardèche. "Moi je suis le candidat de la proximité, pas comme Olivier Dussopt qui passe son temps à Paris" dit de son côté Marc-Antoine Quenette candidat Les Républicains. "Olivier Dussopt ne veut pas être député, il veut être ministre. Il démissionnera du mandat de député le soir-même du deuxième tour en cas de victoire" martèle le candidat, élu d'opposition à la mairie d'Annonay. Marc-Antoine Quenette dit également être soutenu par une trentaine de maires du nord Ardèche et constituer l'opposition principale à Olivier Dussopt.

Que répond Olivier Dussopt ?

"Ceux qui disent que je devrais démissionner du mandat de député ne connaissent pas la loi". Olivier Dussopt ne démissionnera pas s'il est réélu député. En revanche c'est sa suppléante Laurence Heydel Grillière qui siègerait à sa place à l'Assemblée nationale. Le ministre candidat assure que tous les deux travailleraient en lien permanent. Olivier Dussopt se défend également sur sa légitimité à représenter l'Ardèche : "Je suis né à Annonay, ma famille est à Annonay, je connais le département par cœur. Je n'ai jamais quitté le département" considérant qu'il est un Ardéchois à Paris. Un argument de poids selon ce dernier : "Si je suis réélu député, je peux faire remonter directement les problématiques du département au plus haut sommet de l’État".

" Il est le candidat ministre de la retraite à 65 ans" Cyrille Grangier, RN

Du côté du Rassemblement national représenté par Cyrille Grangier, ces élections législatives sont différentes. Selon lui le bon score de Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle et la nouvelle image du parti peut renverser la vapeur. L'adversaire Rassemblement national explique : "C'est un troisième tour qui se joue et qui pourrait coûter la victoire au candidat Dussopt" qui rappelle que nombreux sont les français mécontents de la réélection d'Emmanuel Macron. Pour Cyrille Grangier, Olivier Dussopt est le candidat ministre de la retraite à 65 ans et "les électeurs n'en veulent pas".

Martin Chaize - candidat du mouvement Agir unis - 18 ans

À 18 ans, Martin Chaize, natif de Vernosc-lès-Annonay, étudiant à Science Po Grenoble a lancé son mouvement Agir unis - de gauche régionaliste. Il veut être le candidat de la jeunesse, convaincu d'être l'alternative aux partis traditionnels "qui ne représentent pas assez les jeunes" explique t-il. Si c'est sa première expérience de "la démocratie d'adulte", cela fait déjà quelques années qu'il s'intéresse à la politique. Durant ses années lycée dans l'établissement Boissy-d’Anglas d'Annonay, Martin Chaize siégeait au conseil de la vie lycéenne et représentait l'Ardèche au niveau académique. Au collège, le plus jeune candidat de la deuxième circonscription de l'Ardèche, était conseiller municipal jeunesse.

Son projet, "reconstruire un véritable lien entre les élus et les citoyens, en commençant par remettre la politique au centre de la place publique". Martin Chaize avec Agir unis, propose par exemple de mettre en place une convention citoyenne nord-ardéchoise.

Parmi les principaux axes de travail des candidats à la députation interrogés : la lutte face aux déserts médicaux, le pouvoir d'achat et la préservation de l'environnement.