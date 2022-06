FOCUS - Législatives : la deuxième circonscription de la Drôme, celle de Montélimar

Plus de 93 000 électeurs sont appelés à voter sur la deuxième circonscription de la Drôme - une longue bande verticale couvrant le sud-ouest du département, de Pierrelatte à Portes-lès-Valence, en passant par Montélimar, Loriol ou encore Marsanne. C'est surtout la circonscription où quoi qu'il arrive, il y aura un nouveau ou une nouvelle représentante à l'Assemblée nationale : Alice Thourot, la députée sortante LREM, ne brigue pas de second mandat. C'est par ailleurs la seule en Drôme Ardèche à ne pas être candidate à sa réélection.

Le macroniste Benoit Maclin, maire de Mirmande

"Bien sûr, je l'ai appelée." Benoit Maclin a obtenu l'investiture de Renaissance pour tenter de succéder à Alice Thourot. Et il défend le bilan du président, sûr du dialogue : "on aime Macron ou on ne l'aime pas. Mais une fois qu'on explique aux gens les mesures et les changements qui ont modifié leur vie, ils sont à l'écoute." Il compte avant tout sur un travail de terrain et de proximité pour se faire connaître et élire. Et sur sa réputation de maire de Mirmande ; "évidemment que je le mets en avant ! Si j'ai été réélu en 2020, il y a bien une raison. J'ai énormément travaillé, et c'est ce que je compte faire sur l'ensemble de la circonscription si je suis élu."

Lisette Pollet, en lice pour remporter un siège de députée RN ?

Saulce, Livron, Loriol, Pierrelatte : autant de villes qui ont élu Marine Le Pen face à Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle. Elle était d'ailleurs en tête au premier tour sur la circonscription, avec 29% des voix. "Souvent on me dit 'elle est gagnable' ; oui, sûrement, mais je n'ai pas de boule de cristal" avance prudemment Lisette Pollet, conseillère régionale et secrétaire RN de la Drôme. Elle ne voulait pas forcément être candidate, mais la direction du parti l'a convaincue. "Nos militants, nos électeurs se réfèrent toujours à la flamme. Quel que soit le candidat on est là pour porter les valeurs du parti et défendre les Français !"

Gilles Reynaud, pour la NUPES, "un ouvrier au Parlement "

Le dernier député de gauche de la circonscription est Eric Besson, ancien socialiste devenu ministre sous Sarkozy en 2007, "ça remonte à loin, je ne veux pas laisser la place à un député RN, LREM ou de Zemmour" ajoute Gilles Reynaud, Insoumis, le candidat de la gauche unie derrière la NUPES. "Nous avons 617 points de convergence : bloquer les prix, augmenter les salaires...il y a de gros manquements dans l'Education nationale, la Santé, la Justice. J'ai l'ambition avec la NUPES de corriger tout cela. Je suis issu du monde ouvrier. Je fais une campagne pour porter au sein de l'Assemblée nationale la voix des invisibles."

Thomas Battesti, le candidat Reconquête

Le coordinateur de Reconquête dans la Drôme souhaite prolonger la dynamique portée par le candidat Zemmour à la présidentielle, qui a obtenu un meilleur score sur cette circonscription qu'au niveau national - un point de plus. "Notre objectif : réunir tous les patriotes quels qu'ils soient. Force est de constater que le RN n'en a pas envie puisqu'il a refusé notre main tendue pour les législatives". Le discours de Thomas Battesti est aussi celui de la présidentielle : "les jeunes ne veulent plus se mettre au travail, il y a encore beaucoup de problèmes d'insécurité dans nos campagnes, et le sujet de la santé est préoccupant".

Pour la droite LR : la maire de Roynac Valérie Arnavon

Valérie Arnavon fait ses premiers pas dans une campagne politique. Soutenue par les poids lourds de la droite drômoise, elle affiche son expérience : "Maire depuis deux mandats, je suis aussi première vice-présidente de l'agglo de Montélimar". La maire de Roynac joue la carte de la proximité mais aussi de sa couleur politique. "Je crois au travail, à la famille, à l'autorité, à la laïcité, à la transmission de ces valeurs. Je vais à la rencontre des élus locaux et des habitants ; ça se joue en Drôme, et ça se joue à Paris. Députée, je voterai les lois pour quand c'est bien pour la circo, contre quand c'est pas bien pour la circo."

Pour la droite souverainiste : Arnaud Alzat-Laly

"Souverainiste mais pas identitaire" insiste Arnaud Alzat-Laly, qui porte les couleurs de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, avec qui sont alliés les Patriotes de Florian Philippot et des dissidents de l'UPR de François Asselineau. "Cette alliance permet de clarifier notre ligne et montrer avec qui on est susceptible de travailler. Au moins, nous, nous avons fait l'union" pique-t-il, pour marquer son opposition aux partis d'extrême-droite. L'enseignant est cadre national de Debout la France, délégué à la culture, déjà candidat il y a sept ans lors des régionales, puis comme suppléant aux départementales.

Salim Bouziane, le dissident macroniste

Salim Bouziane n'a pas l'investiture de Renaissance mais reste candidat. Conseiller municipal à Montélimar sous Franck Reynier, candidat LREM aux régionales et aux départementales, il revendique le soutien de 250 militants En Marche et d'élus locaux, et se dit proche d'Alice Thourot. "Je suis le mieux placé localement ; ce n'est pas la candidature d'une personne mais d'une équipe." Adhérent de Territoires de Progrès - le parti de l'Ardéchois Olivier Dussopt - , il se dit plus "libre" sans l'investiture du parti, et critique par exemple la retraite à 65 ans : "C'est un frein, la réforme doit être rendue plus acceptable." Il a été exclu d'Ensemble le 28 mai.

Lutte ouvrière part seul avec Guy Rat

Comme dans les autres circonscriptions du pays, Lutte Ouvrière présente son candidat : Guy Rat, électrotechnicien à la retraite, déjà candidat mais en tant que suppléant lors des dernières élections législatives en 2017. Pas question pour Lutte Ouvrière comme pour Guy Rat d'imaginer une alliance avec la NUPES : "comme Nathalie Arthaud lors de la présidentielle, nous avons un programme de lutte, nous ne faisons pas des promesses électorales". Selon lui, le système ne peut être changé que par la lutte, et pas en étant député à l'Assemblée nationale.

Un candidat du parti animaliste : Rémi Dubois

Ce sont ses premiers pas en politique. "Pas de stratégie, pas de calcul, mais des tracts et une présence sur les réseaux sociaux" pour gagner en visibilité explique Rémi Dubois, qui n'imagine pas le parti animaliste allié à la NUPES, où figurent des propositions pour la cause animale, "ça va se retrouver noyé, ça ne portera pas ses fruits". Il poursuit : "on veut faire avancer la cause animale. Je suis persuadé qu'à moyen terme, on aura des places au Parlement, l'opinion publique est de plus en plus mûre." Rien n'est impossible selon lui : il prend l'exemple des Pays-Bas, où siègent cinq députés et un sénateur animalistes.

France Bleu Drôme Ardèche a cherché à contacter sans y parvenir Mohamed Aissou, candidat également sur la deuxième circonscription de la Drôme. Sa candidature a été validée par la préfecture sous l'étiquette "Ecologiste".