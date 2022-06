FOCUS - Législatives : la quatrième circonscription de la Drôme, celle de Romans

Cette quatrième circonscription de la Drôme s'étend sur le Nord du département : de Saint-Rambert d'Albon au Grand Serre, de Châteauneuf-sur-Isère à la Baume d'Hostun, en englobant la Galaure, la Drôme des Collines, et bien sûr Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage, les deux plus grosses villes. Un tiers des 135 000 habitants de la circonscription y vivent.

La seule circonscription à avoir résisté à la vague En Marche en 2017

C'est la seule circonscription de la Drôme à avoir résisté à la vague En Marche en 2017. La députée sortante est membre des Républicains, Emmanuelle Anthoine, et elle se représente : "j'ai la même détermination, la même envie pour notre territoire. Les gens me connaissent et je pense que c'est important de rester fidèle à ses valeurs. Quand je vois certains candidats qui sont allés vers les extrêmes les plus radicaux, je me demande comment on peut être crédible. Quant à Emmanuel Macron, son candidat nous dit que tout va bien dans ce pays, qu'il ne faut rien changer. Les électeurs ont leur discernement et sauront faire la part des choses." Emmanuelle Anthoine met en avant son bilan, sa présence sur le terrain pendant 5 ans, même pendant les moments difficiles des intempéries, des dégâts chez les agriculteurs et des coupures massives d'électricité : "j'ai travaillé par exemple avec Enedis pour qu'il y ait un plan de restructuration et d'enfouissement des réseaux. On mène le même travail avec l'opérateur téléphonique Orange".

Candidat allé vers les extrêmes...Emmanuelle Anthoine pense à Pierre Jouvet. Le porte parole du Parti Socialiste, maire de Saint-Vallier, est candidat NUPES, l'alliance avec la France Insoumise. Un accord qu'il a négocié d'ailleurs. Alors qu'aux législatives de 2017, il se présentait comme Macron compatible. Sa candidature s'était télescopée avec celle de Latifa Chay, candidate officielle de LREM. "Macron n'est plus compatible avec ce que je propose comme projet" insiste aujourd'hui Pierre Jouvet, "il avait été élu sur une promesse de dépasser les clivages politiques et d'être et de droite et de gauche. La réalité, c'est que cinq ans plus tard, c'est un président de la République qui est et de droite et de droite. C'est une politique qui a supprimé l'impôt sur la fortune, qui préfère taxer le travail que les dividendes, qui a diminué le nombre de services publics, qui a supprimé 17 000 lits dans les hôpitaux. C'est totalement en opposition à ce que je porte et à ce que je suis."

Emmanuelle Anthoine et Pierre Jouvet sont les deux seuls candidats à s'être offert un local de campagne à Romans. Les seuls aussi qui étaient déjà candidats il y a 5 ans, avec Monique Bernard de Lutte Ouvrière

Trois anciens candidats, six nouvelles têtes

Les autres candidats sont donc des têtes nouvelles, à commencer par celui de la majorité présidentielle. Olivier Gafa, président du MODEM de la Drôme, 52 ans, patron d'une entreprise dans le conseil numérique, après avoir été salarié. Il a connu les licenciements des deux côtés du bureau explique t-il : "ce sont aussi des expériences de vie qui différencient ma candidature d'autres candidats qui sont plus professionnels de la politique et qui vivent la vie de leurs concitoyens par procuration à travers une permanence électorale ou autre." Et Olivier Gafa mise beaucoup sur l'étiquette Ensemble majorité présidentielle. Comme ses collègues sur les autres circonscriptions, il apparaît à côté d'Emmanuel Macron sur l'affiche : "Emmanuel Macron a été élu avec 27% des suffrages au premier tour. C'est plus qu'en 2017. Je ne pense pas que les électeurs vont changer d'avis. Donc on mène une campagne de mobilisation de la majorité présidentielle. Ce sont beaucoup de coups de téléphone, un peu de terrain...mais je ne considère pas qu'être présent sur tous les marchés soit d'une grande efficacité."

Le Rassemblement National compte aussi sur sa tête d'affiche nationale pour faire un score. Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle sur la circonscription. Aux législatives de 2017, le candidat RN était arrivé troisième, une trentaine de voix devant le socialiste Pierre Jouvet. Le Rassemblement National a historiquement de bons résultats à Romans. Cette fois-ci, la candidate s'appelle Véronique Stin, 56 ans, employée de commerce. Elle vit en Ardèche, à Viviers : "il n'y a que le Rhône qui nous sépare" justifie t-elle dans un sourire, "les problématiques qu'il y a en Ardèche, ce sont certainement les mêmes dans la Drôme. Et les législatives, ce sont des élections nationales. On va défendre bien sûr les problèmes de la Drôme, mais ce sont avant tout des problèmes nationaux." Mais les voix de l'extrême droite pourraient s'éparpiller. Geneviève Verny se présente sous la bannière Reconquête, le parti d'Eric Zemmour qui a fait près de 8% ici à la présidentielle. Cela n'inquiète pas Véronique Stin : "je suis confiante, je pense que nos sympathisants vont se mobiliser les 12 et 19 juin. Je pense que le Rassemblement National est le seul parti d'opposition à Macron. Vraiment...celui qui peut lui faire face et contrer les lois qu'il veut faire passer au détriment des Français."

Autres candidats à la droite de la droite sur cette circonscription : Gérard Julien, pour La raison du Peuple, alliance entre Jacques Cheminade et des partisans de François Asselineau. Et Nadine Nicolas, candidate Debout la France.

Une forte abstention en 2017

Les électeurs verront aussi sur les panneaux électoraux une affiche avec une femme voilée. C'est l'affiche de l'Union des Démocrates Musulmans Français : une femme voilée, pour essayer de banaliser cette image. Ce jeune parti a deux candidats dans la Drôme : un sur la circonscription de Valence, un sur le Nord Drôme donc. Il s'appelle Aydin Tanriverdi, 33 ans, romanais, technicien d'étude dans le BTP. Il veut lutter contre l'islamophobie : "beaucoup font de l'islam et des musulmans un sujet principal et c'est de la diversion. On a des problèmes plus importants, comme la précarité, le chômage, la santé. Des sujets sur lesquels on devrait plus dépenser d'énergie."

Désertification médicale, pouvoir d'achat, voilà les deux thèmes principaux soulevés par les candidats de cette circonscription, comme sur beaucoup d'autres. En 2017, à peine plus de la moitié des électeurs inscrits avaient effectivement voté.