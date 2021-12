Foie gras banni à Lyon : "L'élevage industriel pose problème" pour l'adjoint EELV à Périgueux François Carême

Faut-il bannir le foie gras des réceptions officielles à Périgueux ? "Non, pour le moment non", répond l'adjoint au maire Europe-Ecologie Les Verts de Périgueux, François Carême, qui a pris la tête du comité de soutien à Yannick Jadot à Périgueux et dans le Nord-Dordogne, alors que plusieurs maires de son parti, à Strasbourg, Lyon et Grenoble, ont annoncé qu'ils ne serviront plus de foie gras lors des réceptions officielles de leur municipalité. "Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le foie gras issu des élevages industriels, c'est lui qui pose problème, c'est là que les animaux sont maltraités", assure François Carême, invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce lundi matin.

Le sapin en verre de Bordeaux, "c'est une bonne idée"

Il se calque sur la position du maire de Bordeaux Pierre Hurmic, qui dit qu'il ne servira désormais que du foie gras IGP du Sud-Ouest. "Yannick Jadot, dans les 10 propositions qu'il présente aujourd'hui, propose de remplacer l'élevage industriel par de l'agriculture traditionnelle qui ne maltraite pas les animaux", dit François Carême. Et pour le sapin, souhaite-t-il en tant qu'écologiste remplacer les arbres naturels par des sapins en plastique pour la ville de Périgueux ? Là, sa réponse est plus nuancée : "C'est une bonne idée, le sapin en verre et en acier de Bordeaux. Pour le moment on garde les vrais sapins, mais ça peut évoluer !".

Une primaire pour toute la gauche ? "C'est trop tard"

François Carême est également revenu sur la proposition d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la présidentielle, d'organiser une grande primaire commune à l'ensemble des candidats de gauche : "C'est une idée intellectuellement séduisante, à condition que toute la gauche participe y compris Jean-Luc Mélenchon. Il ne veut pas y participer donc l'affaire est close avant d'avoir commencé. Yannick Jadot a déjà fait un pas vers Benoît Hamon il y a cinq ans et ça ne lui a pas réussi", assure François Carême : "C'est trop tard pour faire un pas. Si Anne Hidalgo se met derrière Yannick Jadot, ça pourrait une partie de la gauche vers le second tour", veut croire l'adjoint au maire de Périgueux.