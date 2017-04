Fonctionnaires :"C'est malhonnête de la part de certains politiques de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas"

A cinq jours du premier tour de la présidentielle, on s'intéresse aux attentes des fonctionnaires. Pour Marie-Claire Ancian, secrétaire générale de la CFDT Interco 90 ( syndicat de fonctionnaires), les candidats doivent se positionner clairement sur les services publiques.

En tant que fonctionnaire, qu'attendez-vous des candidats à la présidentielle ?

Marie-Claire Ancian : J'attends que les candidats se positionnent réellement par rapport à la notion de service public; Qu'est-ce qu'on attend du service public ? Qu'est ce que les politiques sont en capacité de mettre face à ce mot "service public" ? Quels moyens humains ? Quels moyens matériels ? Quels moyens en terme d'organisation ? Quand on entend des candidats qui nous promettent des coupes drastiques dans les effectifs, ça nous fait très peur. On se demande ce que sera le service public de demain.

Est-ce qu'il n'y a pas quand même des économies à faire dans le service public ?

Marie-Claire Ancian : Aujourd'hui je pense que les politiques doivent mettre en place un public de qualité. Et pour ça il faut des effectifs. Ça veut dire des personnels formés, qualifiés, compétents. Et il faut mettre des moyens. Le service public nous accompagne tout au long de notre vie de la maternité à l'hôpital, la crèche, l'école, l'université mais aussi pour le grand âge. Mais je n'ai pas entendu les politiques se positionner par rapport à la nature même du service public. C'est vrai qu'aujourd’hui quand on parle des fonctionnaires, on pense qu'ils sont trop nombreux, trop coûteux, qu'ils sont toujours en congés maladie , qu'ils sont bien payés, qu'ils partent à la retraite avant tout le monde. Tout ça ce sont des idées qui sont fausses. Il faut effectivement casser les clichés. Les fonctionnaires on en a tous besoin, tout au long de sa vie, et je trouve que c'est malhonnête de la part de certains politiques de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas.

Comment se porte le service public dans le Nord Franche-Comté ?

Marie-Claire Ancian : Je dirais qu'on a un service public de qualité. Les politiques ont le souci de mutualiser comme par exemple pour l'hôpital de Trévenans. Mais le gros souci des élus locaux aujourd'hui c'est de maintenir un service public de qualité tout en gérant des fonds publics. La mutualisation c'est une solution à condition qu'on maintienne un service de proximité. Je considère qu'un service de proximité c'est 30-40 minutes au plus pour pouvoir accéder à un service public.