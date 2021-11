Fonderies du Poitou : "il faut interdire la délocalisation d'une activité industrielle", estime Fabien Roussel

Fabien Roussel est en visite dans la Vienne ce mercredi 10 novembre. Le secrétaire national du PCF et candidat à la présidentielle 2022 va notamment rencontrer des étudiants puis sera au foyer des jeunes travailleurs de Poitiers, avant d'aller au contact des fondeurs de la Vienne et de l'Indre. Il va évoquer avec ces salariés la situation du site des Fonderies du Poitou à Ingrandes-sur-Vienne. Le site fonte a été liquidé en juillet dernier, laissant 288 personnes sans emploi. Le site alu est lui en redressement judiciaire, qui menace 330 salariés. Le tribunal de commerce de Paris a étendu jusqu'en janvier 2022 le délai pour permettre au sous-traitant automobile de trouver un repreneur.

Fabien Roussel dit suivre "le dossier depuis le début" et s'appuie sur la situation des Fonderies du Poitou pour décliner l'un de ses thèmes de campagne : la réindustrialisation. "Il faut mettre en œuvre des idées ou des contraintes fortes sur les donneurs d'ordres comme Renault, qui est typiquement responsable d'une délocalisation de la production des Carter en Espagne et en Allemagne. Quand l'Etat est actionnaire d'un donneur d'ordres comme Renault, il doit dire les Fonderies du Poitou ne délocalisent pas", affirme le député communiste du Nord.

Le secrétaire national du PCF va même plus loin et propose d'interdire "toute délocalisation d'activité industrielle". Conserver la production en France serait ainsi "bon pour l'emploi", mais aussi "bon pour le climat, parce que les importations, ça nous coûte des émissions de CO2", explique Fabien Roussel. "C'est aussi bon aussi pour l'Etat parce que je préfère avoir des entreprises en France qui payent des impôts plutôt que des entreprises qui ferment et qui s'en vont payer des impôts ailleurs. C'est une question de volonté politique et je souhaite justement tourner la page de tous les responsables politiques qui ont fait des promesses et qui n'ont jamais empêché ces délocalisations", détaille-t-il.