Fonds Marianne contre le séparatisme : Marlène Schiappa annonce qu'elle va porter plainte pour "diffamation"

La secrétaire d'État Marlène Schiappa va déposer plainte pour "diffamation" dans l'affaire de l'attribution du "Fonds Marianne" , annonce-t-elle ce samedi sur Twitter. "J’ai demandé à mon avocate d'étudier un dépôt de plainte pour diffamation à l'encontre de plusieurs plateformes et individus", écrit-elle.

Depuis plusieurs semaines, Marlène Schiappa, aujourd’hui secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative et ancienne ministre déléguée à la Citoyenneté, est au cœur d'une polémique sur l'attribution de ce fonds doté de 2,5 millions d'euros et dédié à la lutte contre le séparatisme. Il avait été créé en 2021, après l'assassinat de Samuel Paty .

Deux des associations qui en ont bénéficié sont soupçonnées d'avoir utilisé l'argent reçu à d'autres fins, notamment politiques, selon les enquêtes de France 2, de "Marianne" et de Mediapart. Il s'agit de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM) et de "Reconstruire le commun".

"Calomnies"

Dans une série de tweets, Marlène Schiappa se défend et dénonce des mensonges. "Je ne souhaite à personne d'être la cible de calomnies comme je l'ai été ces dernières semaines. J'ai lu et entendu beaucoup de contre-vérités sur le Fonds Marianne - allant jusqu'à la diffamation. C'est insupportable et je ne laisserai pas faire", écrit la secrétaire d'État. "La calomnie, à un moment, ça suffit, d’autant que vérifier les éléments n’est pas difficile", ajoute la secrétaire d'État.

Elle dément les accusations de détournement de fonds : "On m’accuserait d’avoir subventionné des 'amis' voire détourné des fonds ?! FAUX, diffamant, infamant. Il y a 17 projets qui ont été subventionnés", poursuit la secrétaire d'État, assurant que "aucun des lauréats du Fonds Marianne n’est mon ami, ou mon proche, ou que sais-je". "Laisser entendre que l'action menée en mémoire de Samuel Paty ait pu être instrumentalisée est infamant", termine-t-elle.

Trois signalements adressés au PNF

Trois signalements adressés à la procureure de Paris sur l'utilisation du Fonds ont été transmis au parquet national financier (PNF), a indiqué vendredi le parquet . Mi-avril, la maire de Paris Anne Hidalgo a déposé plainte contre X pour "détournement de fonds publics" et "abus de confiance"