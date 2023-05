Fonds Marianne : feu vert du Sénat à une commission d'enquête

Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, le 27 janvier 2023.

"Les sénateurs ont acté à l'unanimité la création d'une commission d'enquête sur le Fonds Marianne", a indiqué le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, ce mercredi sur Twitter, confirmant ainsi une information de Politico. Lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa -alors ministre déléguée à la Citoyenneté- après l'assassinat du professeur Samuel Paty, le Fonds Marianne est sous le feu des projecteurs depuis la publication d'une enquête de l'hebdomadaire Marianne et de France 2 fin mars.

Ces médias ont révélé que le principal bénéficiaire du fonds, l'association USEPPM, a bénéficié d'une dotation de 355.000 euros qui auraient seulement alimenté un site internet et des publications peu suivies sur les réseaux sociaux. Quelque 120.000 euros ont aussi été utilisés pour salarier deux de ses ex-dirigeants. Le site Mediapart a ensuite révélé que plusieurs personnalités de gauche avaient été dénigrées dans des contenus mis en ligne par une autre structure financée par le fonds, "Reconstruire le commun", qui a obtenu 330.000 euros.

Trois mois d'enquête

La commission d'enquête sénatoriale, dont le rapporteur sera l'élu LR Jean-François Husson, devrait se pencher sur "la création du Fonds Marianne, la sélection des projets et l'attribution des subventions, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds". Elle commencera ses travaux, qui vont durer trois mois, dès la semaine prochaine par l'audition du préfet Christian Gravel, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), et du magistrat Jean-Pierre Laffite, secrétaire général adjoint du CIPDR.

Le CIPDR coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation et, à ce titre, le secrétariat général est en charge de la gestion administrative du fonds.

La commission des Finances du Sénat, dominé par l'opposition de droite, avait demandé le 3 mai à l'unanimité, à l'initiative de son président PS Claude Raynal, à être dotée des prérogatives d'une commission d'enquête sur le Fonds Marianne dont la vocation est officiellement lutter contre le séparatisme.

Cette demande a obtenu mercredi matin l'aval unanime de la commission des Lois, malgré l'ouverture, entre-temps, d'une information judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics dans la gestion de ce fonds .