Fonds Marianne : "L'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco", juge la commission d'enquête du Sénat

"Le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco" : la commission d'enquête du Sénat consacrée au Fonds Marianne contre le séparatisme a rendu ses conclusions ce jeudi dans un sévère rapport. Marlène Schiappa, la créatrice du fonds en question en avril 2021, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, est directement mise en cause : la "promesse" inhérente à ce dispositif, "n'a pas été tenue, ce qui relève pleinement de la responsabilité politique de la ministre", a déclaré le rapporteur de la commission, le sénateur (LR) Jean-François Husson.

Ce fonds, doté de 2,5 millions d'euros, avait été créé quelques mois après l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty par un jeune radicalisé, pour financer sur internet des "contre-discours" à l'islam radical. Mais au printemps dernier, plusieurs médias ont soulevé des questions dans l'utilisation des subventions allouées à deux associations. Une enquête conjointe de l'hebdomadaire Marianne et France 2 diffusée fin mars indiquait que l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), principale structure bénéficiaire des fonds, aurait seulement alimenté un site internet et des publications très peu suivies sur les réseaux sociaux. Sur les 355.000 euros initialement octroyés à l'association, 120.000 euros ont été utilisés pour salarier deux de ses ex-dirigeants

"Une grande opération de communication"

"Nous avons le sentiment que le Fonds Marianne a été conçu comme une grande opération de communication" par la ministre, a également observé Jean-François Husson lors de l'annonce des conclusions de la commission d'enquête. "Le constat est sans appel sur la dérive de ce que nous appelons 'un coup politique' ", a asséné le sénateur. Il a également rappelé que Marlène Schiappa n'a pas convaincu la commission lors de son audition à la mi-juin : "Nous l'avons longuement auditionnée (...) je ne l'ai jamais vue proposer à notre commission d'enquête des éléments tangibles. Elle a eu beaucoup de pertes de mémoire, il y a certaines prises de parole qui sont consternantes de mon point de vue, et affligeantes", a étrillé le sénateur.

Pour le rapporteur, certaines des associations ayant bénéficié du fonds "ont effectué un vrai travail", mais ce n'est pas le cas des deux principales d'entre elles. Au final, le "label" du Fonds Marianne "devient un véritable fardeau", voire "un boulet attaché à l'allégorie de la République", selon lui.