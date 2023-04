Fonds Marianne : la maire de Paris porte plainte pour "détournement de fonds publics", de quoi parle-t-on ?

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce mardi sur Twitter porter plainte contre X pour "détournement de fonds publics et abus de confiance" dans l'affaire du Fonds Marianne, créé après l'assassinat de Samuel Paty. "Toute la lumière doit être faite" sur le sujet, demande-t-elle. Le 14 avril dernier, la mairie de Paris avait déjà indiqué à France Inter son intention de porter plainte. Anne Hidalgo et la présidente des députés LFI Mathilde Panot ont aussi annoncé saisir la procureure de la République.

ⓘ Publicité

Avant elles, les députés RN ont demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire, tout comme le groupe PS du Sénat. Le président de la commission des Finances du Sénat, le socialiste Claude Raynal, a demandé au gouvernement l'ensemble des documents concernant le Fonds Marianne, recevant le soutien de son homologue de l'Assemblée nationale Éric Coquerel (LFI) qui fera la même demande.

De quoi parle-t-on ?

Le Fonds Marianne, un projet de promotion des "valeurs de la République" lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa quand elle était ministre déléguée à la Citoyenneté après l'assassinat de l'enseignant , fait polémique après une série de révélations sur l'utilisation des subventions allouées. Dans une enquête conjointe, l'hebdomadaire Marianne et France 2 décrivent la gestion opaque entourant le fonds de 2,5 millions d'euros.

Cette enveloppe, dédiée à la lutte contre le séparatisme et la radicalisation en ligne, a été versée à 17 associations lauréates. Confiée au Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), la procédure de sélection des associations subventionnées a été extrêmement rapide.

Pour des "raisons de sécurité", la liste des bénéficiaires a été gardée secrète, mais d'après l'enquête de Marianne et France 2, quatre structures se partageraient à elles seules 1,3 million d'euros. Et parmi ces associations, deux sont soupçonnées d'avoir utilisé cette enveloppe à d'autres fins, notamment politiques, selon l'enquête de Marianne et France 2.

Selon Mediapart, une structure, "Reconstruire le commun", a touché plus de 300.000 euros du Fonds Marianne alors qu'elle "venait d'être créée" moins de deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty et "n'avait aucune activité connue". Sauf qu'une partie des 57 vidéos mises en ligne par l'association de janvier à août 2022, durant la campagne électorale présidentielle, ont plutôt tendance à dénigrer les opposants à Emmanuel Macron, notamment l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon et la socialiste Anne Hidalgo.

La principale bénéficiaire, à hauteur de 355.000 euros selon l'enquête, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), est née à la fin du XIXe siècle. La mission confiée à l'USEPPM consistait "à déployer un contenu multimédia, un message positif de réenchantement des valeurs de la république", selon la convention de subvention consultée par les deux médias. Mais l'argent n'aurait servi qu'à alimenter un site internet et des publications très peu suivies sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à salarier deux ex-dirigeants de l'USEPPM dont Mohamed Sifaoui, auteur de livres sur l'islam politique et le terrorisme. Au total, le duo aurait encaissé 120.000 euros.

La famille de Samuel Paty demande des comptes

La famille de Samuel Paty s'est dite "particulièrement heurtée", estimant que "le nom de Samuel Paty ne peut en aucun cas et en aucune manière être l'instrument de tels agissements". Me Virginie Le Roy, avocate de la famille de l'enseignant, demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. "J'aimerais avoir les critères, savoir quelles sont les associations qui ont candidaté et sur quel critère les associations ont été retenues", a-t-elle fait valoir.

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce mardi sur franceinfo, a indiqué que "la justice et l'Inspection générale" (l'Inspection générale des affaires sociales, l'Igas, ndlr) étaient "saisies". "Parler de détournement d'objet ou de financement de campagne est faux et mensonger", a réagi le cabinet de Marlène Schiappa, ajoutant que l'enquête administrative de l'Igas "permettra de faire toute la lumière et de déterminer (...) les conditions de fonctionnement et d'attribution de ces subventions".