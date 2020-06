Le candidat du centre arrivé en tête du premier tour le 15 mars et le principal opposant de gauche du maire communiste sortant Jean-Paul Trovero ont annoncé la fusion de leurs listes ce mardi matin.

Municipales à Fontaine : Frank Longo et Laurent Thoviste fusionnent leurs listes pour le second tour

Un accord entre un Modem et un PS dissident pour le second tour à Fontaine

Ce mardi matin à Fontaine, une commune de 22 000 habitants de la banlieue rouge de Grenoble dirigée par le PCF depuis plusieurs décennies, les deux listes de gauche et du centre qui avaient recueilli au total 53,3% des voix au premier tour sont parvenues à un accord : c'est Frank Longo (Modem), 31 ans, qui conduira la liste pour le deuxième tour, et Laurent Thoviste (PS dissident) sera en troisième position. Lors du premier tour des élections municipales le 15 mars, Franck Longo était arrivé en tête avec 32% des suffrages et Laurent Thoviste, troisième avec 21%.

Les fusions peuvent se conclure jusqu'à 18 heures le 2 juin

Le maire sortant, Jean-Paul Trovero, condamné l'an dernier par la justice, s'était retrouvé en deuxième position avec 24% à l'issue du premier tour. Une quatrième liste, EELV-France Insoumise, menée par Sophie Romera avait recueilli 20,5%. Injoignables, ce mardi matin, on ne sait pas si ces deux dernières listes vont fusionner. A suivre, le dépôt des candidatures doit se faire avant 18 heures ce mardi soir.

Un enjeu pour la future élection du président de la métropole de Grenoble

Le résultat des élections municipales de Fontaine est important en vue du combat pour la présidence de la métropole de Grenoble, car Fontaine aura cinq sièges de conseillers communautaires, dont quatre pour la majorité.