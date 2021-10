Fontaine, skatepark ou forêt urbaine : le budget participatif de Nancy devient réalité

Une « trotti-box » pour stationner sa trottinette, des jeux pour enfants, une fontaine à eau, un brumisateur, un marché bio… Les premières concrétisations du budget participatif de la ville de Nancy sont visibles et ça va s’accélérer d’ici la fin de l’année avec trois mini forêts urbaines, des végétalisations de façades ou encore un skatepark pour débutants… Au total 25 projets votés par 2000 Nancéiens sur un total de 430 propositions dont certaines farfelues comme « le projet d’un tramway à 500 millions d’euros », mais cette dernière proposition reste hors compétence de la ville car c’est la métropole qui gère les transports en commun.

Parmi les projets les plus importants, trois mini-forêts urbaines qui avoisinent les 100 000 euros d’investissement, un skatepark pour sensiblement le même budget ou encore des équipements sportifs ou une salle de change pour personne en situation de handicap… Les 25 projets citoyens verront le jour d’ici la fin de l’année ou début 2022 avec les plantations d’arbres et la végétalisation de façades en novembre ou encore la réalisation d’une aire de jeu et de sport au Haut-du-Lièvre.

Végétalisations de façades

C’est « super positif », il n’y a « pas de procédure compliquée, ni de bureaucratie » confie Isaac qui ne pensait pas que son projet de concert de rap place Carnot allait être accepté. Toutes les propositions ont eu un retour, y compris celles qui étaient hors champs de compétence de la ville mais plus de l’Etat ou du département à qui la mairie a fait suivre les propositions. La faisabilité des projets a été étudiée avant le vote des citoyens pour départager les projets à financer.

Pour Charline, qui a proposé des stationnements pour les trottinettes et la végétalisation de façades, ça démontre que « c’est possible » et les réunions permettent de voir que ce qui peut apparaître simple se trouve parfois « compliqué techniquement », confie la Nancéienne prête à renouveler des propositions pour l’année prochaine.

Vous pouvez vous emparer de ce dispositif et obtenir des résultats à la fin

Pour Bora Yilmaz, adjoint au maire en charge de la citoyenneté et de la vie des quartiers : «Aujourd'hui, les habitants peuvent constater qu'il y a 25 projets réalisés ou en cours de réalisation avec des projets importants d'équipements sportifs, culturels, un nouveau marché, des aires de jeux, des choses très classiques, mais qui correspondent à ce que veulent aussi les habitants dans leur quartier : des fontaines d'eau potable, des cendriers qui permettent de recycler les mégots. Le centre-ville est davantage mobilisé que les quartiers un peu plus périphériques où les quartiers populaires et j'ai aussi envie de dire aujourd'hui, au moment où on lance cette deuxième édition à tous les habitants de la ville : vous pouvez vous emparer de ce dispositif et obtenir des résultats à la fin. »

Pour proposer un investissement, il suffit de glisser une simple proposition à partir de ce lundi 25 octobre 2021 et jusqu’au 14 novembre dans une urne (en mairie, dans les marchés couverts, bibliothèques ou à la médiathèque) ou de remplir sa proposition en ligne sur participez.nancy.fr

Les premiers projets visibles à Nancy. © Radio France - Thierry Colin

La mairie rappelle que « _les projets doivent concerner les dépenses d’investissement » c’est-à-dire _travaux, aménagement, construction, achat de matériel ou de mobilier et qu’il n’est « pas demandé de déposer un projet parfaitement défini. Les idées pourront être transformées en projet avec l’aide des ateliers de vie de quartier et l’appui technique des services municipaux si nécessaire ».

Un premier tri objectif est réalisé par une commission composée des services techniques de la ville, d’élus et de citoyens sur des critères objectifs puis les différentes propositions sont soumises au vote des citoyens en mars.

Un budget participatif de 1 million d'euros en 2022. © Radio France - Thierry Colin

Et la mairie promet davantage pour l’an prochain : les 800 000 euros débloqués pour ces investissements participatifs en 2021 vont passer un million d’euros en 2022, une augmentation qui devrait atteindre 10% du budget d’investissement de la ville à la fin du mandat de Mathieu Klein, le maire socialiste, a fait de ce budget participatif une des priorités de son mandat.

Pour 2022 : chaque nancéien peut faire sa proposition à partir de lundi. © Radio France - Thierry Colin