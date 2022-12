Foot : la mairie de Nice ordonne la fermeture des terrasses de deux bars du Cours Saleya

La mairie de Nice frappe du poing sur la table. Deux bars situés sur le Cours Saleya sont sous le coup d'une interdiction d'ouvrir leurs terrasses ce dimanche pour la finale de la coupe du monde entre la France et l'Argentine. Lors de la demi-finale, les deux établissements n'ont pas respecté les règles en vigueur : les télés n'étaient pas parfaitement tournées dos à la rue pour éviter les attroupements.

ⓘ Publicité

Une mesure radicale

Aux "3 diables", on ne se prononce pas encore. Dans le bar "Le Flore", à l'autre bout du Cours Saleya, le patron prend les devants. Pour éviter la polémique, il décide de fermer complètement son établissement et pour tout le week-end. Les 14 employés sont au repos forcé. "Nos chers clients ne pourront ni boire un café en terrasse, ni voir le match : on ferme concède Robert. Comme ça, pas de problème avec la police ou avec les gens."

"Bien joué la ville de Nice" peut-on lire sur la pancarte scotchée à la vitre de l'établissement. © Radio France - Paul Tilliez

À lire aussi Des patrons de bar du Cours Saleya à Nice inquiets avant la demi-finale entre la France et le Maroc

L'établissement est pointé du doigt, parce que l'écran de l'une de ses télévisions était visible depuis la rue, la faute à un câble d'alimentation trop court. "Il n'y a pas eu de bagarre, pas de dégradation, pas de problème... Mais ça n'a certainement pas plu à la police qui a fait son rapport à M. Estrosi." Certains employés regrettent l'absence d'une fan zone et d'un écran géant, comme à Cannes.