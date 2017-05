Foot ou débat, des Belfortains font leur choix

Le débat de l'entre-deux-tours a lieu ce mercredi soir à 21h sur TF1 et France 2. Mais à 20h45, Monaco joue aussi sa demi-finale aller de Ligue des Champions contre la Juventus de Turin. Entre le foot et la politique, il va falloir choisir.

Trois chaîne, deux ambiances ce mercredi soir à la télé. D'un côté, sur TF1 et France 2, le débat de l'entre-deux-tours entre Marine le Pen et Emmanuel Macron. De l'autre, sur BeIn Sports la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre Monaco et la Juventus de Turin.

Dans les rues de Belfort, il y a ceux qui ont choisi, ce sera le foot : "Je m'intéresse à la politique mais je vais quand même plutôt regarder le match" Et il y a ceux qui préfèrent le débat : "J'ai vraiment envie de voir l'affrontement entre M. Macron et Madame Le Pen." Et puis il y a ceux pour qui ce ne sera ni l'un ni l'autre : "Je ne suis ni politique, ni foot, pour ma part c'est tous les mêmes."

La politique ça ne m'intéresse pas

Même chose pour cette élève du lycée Condorcet à Belfort : "Je ne vais regarder ni le match parce que le foot ça ne m'intéresse pas, ni le débat parce que je ne m'intéresse pas à la politique non plus. Je sais pour qui je vais voter mais c'est un vote pas défaut. Je n'arrive pas forcément à comprendre ce qui se dit. Il y a beaucoup de choses qui me perturbent quand ça parle de politique. Ça ne m'intéresse vraiment pas du tout."

Le foot en direct, et le débat en replay

Une autre lycéenne n'est pas d'accord :"Moi je vais regarder le débat. Je n'aurais de toute façon pas regardé le foot parce que ça ne m'intéresse pas. Mais c'est important de savoir qui on aura comme président. Même si c'est la peste et le choléra et qu'aucun n'est bon pour la France, il faut quand même qu'on regarde ce que ça va donner."

Et puis certains ont trouvé la solution :"Moi je vais regarder le foot ce soir, et je regarderai le débat demain en replay."

Le débat de l'entre-deux-tours à 21h sur TF1 et à suivre en direct sur France Bleu

Demi-finale aller de la Ligue des Champions Monaco-Juventus de Turin à 20h45 sur BeIn Sports