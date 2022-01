Forbach : la rénovation du Wiesberg pour "inverser l'image du quartier"

Ministre déléguée en charge de la ville, Nadia Hai est en visite en Moselle ce lundi 10 décembre. Un déplacement qui la mène notamment dans le quartier du Wiesberg à Forbach, qui fait l'objet d'un important programme de rénovation urbaine soutenu par l'ANRU.

La question des tours bleues

"La transformation du quartier doit enclencher son inversement d'image, et par ricochet, l'image de la ville" explique le maire (LR) de Forbach Alexandre Cassaro, invité de France Bleu Lorraine. "Notre volonté est d'abord d'ouvrir davantage le quartier vers le centre-ville, d'en casser l'effet muraille" décrit l'élu, "d'avoir un habitat à dimension humaine." Ainsi, les grands ensembles laisseront place à des maisons de ville ou à de petits collectifs. La destruction des emblématiques tours bleues est d'ailleurs l'un des points essentiels de ce projet, malgré la réticence d'une certain nombre d'habitants. "Ils sont protégés" assure Alexandre Cassaro qui met en avant l'obligation de relogement dans le cadre de l'ANRU. Concernant la préservation de cet ensemble architectural, classé Patrimoine du XXe siècle, le maire assure qu'un "consensus s'est construit autour de la conservation d'un certain nombre d'éléments."

Projet urbain et humain

Mais uniquement casser et reconstruire ne font pas un quartier neuf, particulièrement au Wiesberg, quartier populaire qui concentre de nombreuses difficultés économiques, sociales et sécuritaires, et dont la réputation a été abimée depuis plusieurs dizaine d'années. Le nouveau Wiesberg devra, selon son premier magistrat, intégrer une place plus importante "à la force publique et aux services publics" et devenir un "laboratoire de la culture et de la réussite éducative" avec la construction d'une maison des cultures nouvelles.

Il faut proposer des perspectives d'avenir en terme d'emploi, d'éducation et de culture

Le budget global établi lors de la première convention (signée par l'ancien maire socialiste Laurent Kalinowski) s'élève à 50 millions d'euros. "Notre volonté et de le faire évoluer pour être plus ambitieux" assure Alexandre Cassaro qui compte s'en ouvrir à la ministre lors de sa visite.