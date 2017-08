Force Ouvrière ne participera pas à la journée de mobilisation du 12 septembre contre la réforme du Code du travail

Force ouvrière "a pris la décision à l'unanimité de ne pas participer" le 12 septembre à la journée d'action à laquelle appellent la CGT et Solidaires contre la réforme du code du Travail, a annoncé ce mercredi son secrétaire général Jean-Claude Mailly.

Selon Jean-Claude Mailly, la non-participation de Force Ouvrière à la journée d'action du mardi 12 septembre contre la réforme du Code du travail a été prise à l'unanimité. Le syndicat ne rejoint donc pas l'appel commun de la CGT et de Solidaires. Dans une interview diffusée sur le site des Echos, le numéro 1 de FO justifie cette décision du bureau confédéral du syndicat par le fait que la réforme en germe a été menée après une "vraie concertation".

Pour FO "il y a eu un vrai dialogue social" autour de cette nouvelle réforme

En 2016, Force Ouvrière faisait pourtant partie du front syndical contre la précédente réforme portée par la loi El Khomri, dont l'objectif était déjà d'imposer plus de flexibilité au marché du Travail. Mais pour Jean-Claude Mailly, cette fois "la situation différente" car "il y a eu un vrai dialogue social" estime le leader de FO. "On part d'un projet ultralibéral, je ne dis pas qu'il ne l'est plus, mais je raisonne toujours dans les négociations avec trois colonnes : ce qu'on obtient, ce qu'on évite et ce sur quoi on n'est pas d'accord."

On a fait notre travail de syndicalistes pragmatiques qui est de dire : on discute point par point, et après on se positionnera à la fin pour dire où ça va, où ça ne va pas"

Après plusieurs semaines de concertation, le gouvernement présentera ce jeudi 31 août ses ordonnances sur la refonte du Code du travail, premier grand chantier social du quinquennat Macron.