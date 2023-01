Forces armées françaises : 400 milliards d'euros pour les armées, annonce Emmanuel Macron à Mont-de-Marsan

Après la marine à Brest en 2021 et l'armée de terre à Haguenau en 2022 , le chef de l'État a présenté ses vœux aux armées depuis la base aérienne 118 à Mont-de-Marsan ce vendredi. Lors de la cérémonie militaire, Emmanuel Macron a dévoilé les grandes lignes de la future loi de programmation militaire 2024-2030. Un texte très attendu dans le contexte de guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe. "Nous devons avoir une guerre d'avance" a affirmé le chef de l'État.

"Après avoir réparé les armées, nous allons les transformer"

"La Loi de programmation militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées" et "ces efforts seront à proportion des dangers, c'est-à-dire considérables" a lancé Emmanuel Macron. Le texte de loi doit être présenté au Parlement en mars. Il prévoit de dédier à la Défense un budget de 400 milliards d'euros pour les sept prochaines années, a annoncé le chef de l'État. Un effort financier amorcé depuis 2019 avec la précédente loi de programmation militaire qui accordait 295 milliards d'euros à l'armée après des années de coupes budgétaires. "Après avoir réparé les armées, nous allons les transformer" a lancé Emmanuel Macron après avoir évoqué le nouveau visage des conflits actuels et à venir "qui oscille entre la sophistication - avec une course technologique - et une brutalité presque nue, en Ukraine notamment, avec un retour de scènes que nous croyions appartenir à l’imagerie de Verdun ou de la Somme".

Augmentation de près de 60% du budget du renseignement militaire

Le budget alloué au renseignement militaire augmentera de près de 60% sur la période 2024-2030. Le budget de la Direction du renseignement militaire (DRM) et de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) seront notamment doublés, a-t-il déclaré. La France devrait également renforcer ses capacités en drones et ses moyens de défense sol-air de façon à s’adapter aux usages en vigueur dans le Haut-Karabakh et en Ukraine. La cyberdéfense et le renforcement de la dissuasion nucléaire font aussi partie des priorités annoncées par Emmanuel Macron.

Mobilisation civile

La mobilisation civile fait aussi partie des axes importants de cette loi de programmation militaire. L'objectif annoncé est de doubler la réserve opérationnelle des armées, de 40.000 à 80.000 réservistes en France, ce qui passerait par la création d'unités territoriales, de flottilles côtières. Le Service national universel pourrait également évoluer dans le cadre de ce texte de loi, a précisé le chef de l'État.

Emmanuel Macron a passé en revue les troupes françaises sur le tarmac de la base aérienne 118. © AFP - Bob Edme

En marge de cette visite consacrée aux armées, le chef de l'État a rencontré des représentants du monde agricole ainsi que des élus landais. Interrogé sur France Bleu Gascogne ce vendredi matin, le président du département des Landes, Xavier Fortinon, confiait son intention d'interpeller le président de la République sur les moyens de lutte contre les incendies à disposition dans le département.