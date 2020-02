Formation professionnelle : la Région Auvergne-Rhône-Alpes va tester le pilotage de Pôle emploi

La priorité de Laurent Wauquiez avec l'expérimentation du pilotage de Pôle emploi par la Région, c'est le retour à l'emploi. Le président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes explique qu'il faut en finir avec "les fausses formations et les stages 'parking'" et proposer des formations dans les métiers qui recrutent vraiment. C'est ce que la Région entend faire avec cette expérimentation, que six autres régions vont également mener.

Laurent Wauquiez, invité de 7h50 le 06/02/2020 Copier

"Aide à la personne, digital, industrie", ce sont quelques-uns des domaines qui recrutent dans la Loire, poursuit Laurent Wauquiez. Et pour répondre à la demande, le président de la Région propose un contrat : "ce qu'on va proposer, c'est un système où on va tendre la main aux gens qui cherchent un emploi, mais en échange on va aussi leur demander un engagement [...], la contrepartie c'est de dire "vous vous engagez à aller au bout de la formation et à prendre un emploi s'il vous est proposé".

Apprentissage : "pas depuis Paris que ça se pilote"

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se félicite de cette compétence élargie. En revanche, il regrette que l'apprentissage revienne à l'État désormais. Depuis le 1er janvier, les régions ne financent plus les CFA, les centres de formation des apprentis. La réforme de la formation professionnelle de septembre 2018 permettait déjà aux CFA d'ouvrir sans autorisation des régions.

"C'est pas depuis Paris que ça se pilote, et c'est là où ça me préoccupe", commente Laurent Wauquiez. "À chaque fois qu'on nous laisse faire sur le terrain, qu'on peut organiser les choses simplement mais concrètement, ça a marché, et donc nous on est prêt à continuer à s'impliquer dans l'apprentissage, donc je tends la main au gouvernement en leur disant 'cherchez pas à piloter depuis Paris'", lance le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui dénonce une "erreur" dans ce transfert de compétence. En 2019, le nombre d'entrées en apprentissage a augmenté de 16%, un record. Le gouvernement y voit l'effet de sa réforme de septembre 2018, alors que plusieurs régions défendent leur rôle dans le changement d'image de ces formations.