Forte progression du vote blanc en Vaucluse entre les deux tours des élections législatives

Le Rassemblement national fait une forte percée au second tour des élections législatives en Vaucluse, en remportant 4 des 5 circonscriptions du département. Mais le scrutin est aussi marqué par la forte progression des votes blancs et nuls.

Le Rassemblement national sort vainqueur des législatives en Vaucluse. Le parti d'extrême droite remporte quatre des cinq circonscriptions du département : Joris Hébrard est élu dans la 1e circonscription, Bénédicte Auzanot dans la 2e, Hervé de Lépinau dans la 3e, Marie-France Lorho dans la 4e. La 5e circonscription revient de justesse à la coalition présidentielle Ensemble!, avec Jean-François Lovisolo.

Mais ce scrutin est aussi marqué par l'abstention (54 % des 413.000 Vauclusiens inscrits sur les listes électorales ne se sont pas déplacés) et par la forte progression des votes blancs entre les deux tours. Sur l'ensemble du département de Vaucluse, le vote blanc a été multiplié par quatre entre les deux tours : 11.931 votes blancs au second tour, contre 2.986 votes blancs au premier tour.

Ce phénomène est particulièrement flagrant dans la première circonscription, où s'affrontaient le RN et la Nupes, l'union de la gauche, et où la députée sortante de la majorité, Souad Zitouni, a été éliminée au premier tour. Au premier tour, 517 électeurs ont choisi de voter blanc, soit 1,65 % des votants. Au second tour, ils sont 2.458 électeurs, ou 7.67 % des votants. Il faut aussi y ajouter les votes nuls, 804 ou 2,51 % des votants dans cette circonscription au second tour.