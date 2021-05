LREM se divise sur la photo d'une candidate voilée aux départementales dans l'Hérault

C'est le n°2 du RN, Jordan Bardella qui a ouvert le feu. Lundi, il a tweeté la photo de l'affiche où l'on voit le binôme qui se présente dans le canton Montpellier 1 aux élections départementales, entouré de leur deux suppléants dont Sara Zemmahi. Tweet accompagné d'une question posée à la ministre LREM Marlène Schiappa : "c'est cela la lutte contre le séparatisme?".

Le RN créé une polémique, LREM la relaye

Le délégué général de LREM Stanislas Guerini lui a répondu, toujours sur Twitter, en adressant un "ultimatum" aux candidats de l'Hérault. "Les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent leur photo, soit LREM leur retirera leur soutien."

Ce mardi matin sur France Inter, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, précisait que "ce qu'a dit Stanislas Guerini c'est que pour la République en marche, effectivement, on ne souhaite pas présenter de candidats qui s'affichent sur des documents officiels de campagne avec un signe ostensible religieux, c'est une question de choix politique" tout en rappelant que "juridiquement, rien n'empêche une personne de se présenter à une élection avec un signe religieux, en l'occurrence un voile".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les deux candidats préfèrent perdre l'investiture plutôt que de changer la photo

Pas question de changer cette photo répondent d'une même voix les deux candidats mis au pied du mur. Sans remettre une seule seconde en question leur soutien à Emmanuel Macron, ils ne comprennent pas la brutalité de la réaction au sein même de leur parti.

"Le Rassemblement national, on les connait. On sait que c'est leur terrain mais nous avons un député (de l'Hérault), M. Démoulin, qui dit qu'il se désolidarise et je suis vraiment déçu par rapport à sa réaction. D'être lâché par des vrais Marcheurs pour qui on a tracté, pour qui on a fait campagne, ça, ça me fait mal au cœur" confie Mahfoud Benali, l'un des deux candidats du binôme.

LREM divisée aussi dans l'Hérault

La seconde candidate de ce binôme, Hélène Qvistgaard, enfonce le clou. "Pour nous, toutes les personnes qui sont sur cette affiche représentent la République française. Sara est née en 1995, elle est investie dans la vie associative locale, elle fait du soutien scolaire, elle est ingénieure. Il y a des élus en France qui s'imaginent peut-être que 'Liberté-Egalité-Fraternité', ce ne sont que des mots sur un fronton. Nous on le vit tous les jours dans le quartier".

Ils ont reçu le soutien d'une autre députée LREM de l'Hérault, Coralie Dubost. Sur Radio J, ce mardi matin, elle a tranché : "c'est l'un des rares points où je suis en désaccord avec mon parti politique". Et faisant référence à l'implication de Sara Zemmahi dans la vie locale, elle conclut que "cette femme, qu'elle soit voilée ou non, a toute sa place chez nous".