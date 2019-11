Le maire d'Amiens Brigitte Fouré se réjouit de la venue d'Emmanuel Macron jeudi et vendredi à Amiens

Amiens, France

Même si cette visite tombe bien pour Brigitte Fouré, elle était prévue depuis longtemps a précisé le maire d'Amiens.

Brigitte Fouré se doute que la visite va être très sécurisée. "Il va y avoir des restrictions de circulation notamment sur les bus, mais c'est la préfecture de la Somme qui donnera plus de détails. "

"Je pense qu'il va y avoir un discours fort au cirque Jules Verne sur la thématique de la jeunesse"

"J'espère qu'un focus fort sera fait en direction des jeunes pour leur réussite et leur épanouissement", notamment lors de la visite du président à Amiens nord vendredi matin. "Je vais profiter de l'occasion pour lui glisser un mot sur les trajets du quotidien, notamment le paris-Amiens, il faut absolument trouver des améliorations sur le sujet". "Etre une ville TGV c'est important pour l'attractivité de la ville. "

La porte est ouverte pour les élections municipales de 2020

"Pour les élections municipales, je suis prête à m'ouvrir à une large union, à tous ceux qui pourront se reconnaître dans le projet sur lequel nous sommes en train de travailler." Le projet que je mène est compatible avec tous ceux qui ont une vision transpartisane de la ville. "

Le soutien de la République en Marche est vraiment une bonne chose et un plus pour le maire d'Amiens. "Ensuite c'est le projet pour les amiénois qui est le plus important." a précisé Brigitte Fouré.