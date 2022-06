Frais d'hôtel et de bouche au département de la Mayenne : "des attaques insupportables" dit son président

Parmi les sujets à l'ordre du jour de la session publique des élus du conseil départemental de la Mayenne ce lundi : le compte administratif 2021, c'est à dire le détail des dépenses et des recettes réalisées l'an dernier par la collectivité. Et certaines discussions ont tourné vinaigre entre le président Olivier Richefou et Bruno Bertier, conseiller départemental "Pour la Mayenne Ecologique et Solidaire".

Hôtel 5 étoiles à Paris ?

Ce dernier a en effet pointé du doigt certaines lignes de dépenses qui lui paraissaient étonnantes. "J'ai remarqué des frais d'hôtel à hauteur de 9.088 euros dans un établissement parisien, quartier Opéra (...) Pourquoi ? On est à 1h10 de Paris en train" ironise l'élu de la gauche. "Vous avez dépensé 33.000 euros de frais de bouche, dont 4.936 euros dans un restaurant de Changé. A quoi ça correspond monsieur le président ?" s'interroge l'élu.

"Vous manquez d'élégance monsieur Bertier, et vos insinuations sont insupportables tout comme vos attaques contre moi. Supposer que je mange dans un restaurant à 4.936 euros... c'est mal me connaître (...) L'argent public dépensé ici est contrôlé" rétorque le président du conseil départemental. D'après lui les frais d'hôtels correspondent à environ 23 nuits à Paris, dans un établissement où la nuit coûte 380 euros. Des dépenses dans le cadre "de mon engagement, que tout le monde sait exceptionnel pour défendre les intérêts du département de la Mayenne. C'est juste insupportable mais avec Bruno Bertier on est habitués" se défend Olivier Richefou.

Concernant la note dans un restaurant de Changé, ce dernier explique qu'il s'agit d'un repas en juin 2021, à l'occasion du passage du Tour de France en Mayenne et pour lequel une centaine de personnes étaient invitées.

Des dépenses validées par des appels d'offres

Son opposant a ensuite dressé une liste d'autres dépenses, figurant dans le compte administratif. "650.000 euros de frais d'agence et de communication dont 202.000 euros pour l'agence Welcome. J'ai fait quelques investigations et je me suis rendu compte que c'est une agence qui fait la communication d'Olivier Richefou, mais pas celle du département. Preuve en est : il y a même votre CV sur leur site internet" s'exclame l'élu d'opposition.

36.000 euros pour des livres numériques, 4.800 euros d'objets promotionnels dans le cadre du sponsoring du bateau Monbana - V&B - Mayenne... le président du conseil départemental a fait observé à Bruno Bertier que toutes ces dépenses ont été validées par la commission d'appels d'offres dont ce dernier a accès. "Et concernant l'agence de communication : elle travaille bien au service de la collectivité et il est normal qu'elle mette en avant celui qui la dirige" conclut Olivier Richefou.