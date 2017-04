France Bleu Gironde en campagne : A Andernos les habitants en ont-ils déjà marre des touristes ?

FRANCE BLEU GIRONDE EN CAMPAGNE : Dans le cadre de notre série 10 jours - 10 communes nous avons demandé aux habitants d'Andernos ce qu'ils pensaient de l'attractivité de leur ville. Leur souhait : concilier tourisme et qualité de vie.

Andernos, ville de 12.000 habitants au coeur du Bassin d'Arcachon, a vu sa population doubler en 30 ans. Cette ville attire de plus en plus de monde et pas seulement des touristes l'été. La commune a t-elle atteint sa taille limite ? Certains habitants en sont persuadés.

"Andernos je m'y sens bien" ! Voici le message qui nous accueille sur les panneaux à l'entrée de la commune. Le slogan a fait tilt. Dès que le soleil pointe le bout de son nez la ville se remplie de visiteurs. C'est bon pour le commerce mais les locaux, à l'image de Didier, sont plus partagés.

Dimanche soir pour sortir de la Presqu'Ile et arriver jusqu'à la voie rapide d'Andernos il fallait bien deux heures d'embouteillages.

Sur le port ostréicole d'Andernos, Annick est plus philosophe. Certes la commune attire du monde et il est difficile de se garer mais c'est le prix à payer quand on vit du tourisme.

On ne peux pas prendre l'argent des touristes et leur dire de repartir chez eux.

En centre-ville des logements sortent de terre. Car il n'a y pas que les touristes qui choisissent Andernos. Certains veulent y vivre à l'année. De nouveaux bâtiments accueilleront bientôt des habitants supplémentaires : des Bordelais à la retraite mais également des Parisiens. Andernos s'agrandie mais elle préserve aussi de nombreux espaces naturelles. C'est une condition si elle veut continuer à attirer les touristes.