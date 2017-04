France Bleu Gironde en Campagne à Belin-Béliet : les limites de la "rurbanisation"

FRANCE BLEU GIRONDE EN CAMPAGNE : Dans le cadre de notre série 10 jours - 10 communes nous sommes allés à Belin-Béliet. Cette commune du Val de l'Eyre a vu sa population doubler en 20 ans. Mais la poussée démographique pose des problèmes d'urbanisme et de cohésion sociale.

Belin-Béliet c'est l'exemple parfait de la rurbanisation : une commune à la campagne où vivent désormais de plus en plus d'habitants qui travaillent en ville, en l'occurrence à Bordeaux. Attirés par le prix des terrains, de jeunes couples s'installent dans de nouveaux lotissements. En 20 ans sa population est passée de 2.500 à 5.000 habitants. Gérard Rodriguez, un ancien conseiller municipal a été témoin de cette transformation.

Au début des années 2000 c'était comme au Far West : les éleveurs qui arrivent, qui mettent des grillages et des maisons qui se posent comme tombées du ciel

Un nouveau Plan Local d'Urbanisme est en préparation mais en attendant, les constructions se poursuivent. Difficile d'arrêter cette poussée démographique. La mairie veut préserver "l'esprit village", une promesse qui fait doucement sourire Bernard Chapuzet, un retraité très impliqué dans la vie associative.

Les nouveaux arrivants on ne les voit pas. Ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe localement

Si les nouveaux habitants travaillent à Bordeaux, c'est aussi que sur place l'activité économique est faible. Il y a bien deux zones artisanales en périphérie mais on est loin de l'activité industrielle d'autrefois. Jusque dans les années 70, Belin-Béliet abritait une usine de 1.000 salariés qui fabriquait des vélos. A l'époque c'est les Bordelais qui prenaient le bus pour travailler ici.

Parmi les nouveaux habitants de Belin-Béliet on a rencontré Rosa. Elle regrette que la poussée démographique n'est pas été accompagnée par la construction de nouveaux équipements. Ecoles et santé, ça ne suit pas estime la jeune mère de famille.

On a choisi Belin-Béliet mais on se dit qu'on sera peut-être amenés à déménager quand les enfants seront plus grands