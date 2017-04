France Bleu Gironde en Campagne à Sainte-Foy-la-Grande : la bastide cherche un nouveau souffle

FRANCE BLEU GIRONDE EN CAMPAGNE : Dans le cadre de notre série 10 jours - 10 communes nous sommes allés à la rencontre des Foyens. La ville fait face depuis des années à des problèmes de pauvreté et de délinquance mais elle semble avoir trouvé un nouveau souffle, grâce notamment à ses associations.

En mars 2013 Manuel Valls était venu en visite officielle à Sainte Foy-la-Grande. Alors ministre de l'intérieur il avait glissé, interloqué, à un élu : "je peux voir la misère dans le regard de ces habitants". Manuel Valls était venu parler de la mise en place de la zone de sécurité prioritaire. Sainte Foy bénéficie désormais de moyens de gendarmerie supplémentaires pour lutter contre les trafics de drogue et les cambriolages.

On est connu dans toute la région pour le trafic de substances hallucinogènes mais la présence des forces de l'ordre améliore les choses — Christian, marchand de tabac

Aujourd'hui le climat semble plus apaisé. Grâce au travail des gendarmes, sans doute, mais aussi par le travail des associations qui ont pris le problème à bras le corps. Coeur de Bastide est née il y a 5 ans avec pour objectif de créer du lien social. Et ça marche. L'association a fait des petits. Elle fédère aujourd'hui 25 organisations qui proposent de l'aide au devoir, de l'animation culturelle, des cafés philo, des cours de yoga et même une pépinière d'entreprises pour les artisans.

Les Foyens sont en train de se réapproprier leur ville — Marc Sahraoui, co-fondateur de Coeur de Bastide

Un vent d'optimisme souffle à nouveau sur la bastide avec des commerçants qui réinvestissent le centre-ville, des artisans d'art et même un couturier-tailleur, Romain Courret, qui voit son chiffre d'affaire grimper et qui lance un appel aux candidats à la présidentielle : aidez nous !

On pourrait développer encore plus la ville, on a juste besoin d'un petit coup de pouce des pouvoirs publics : un geste sur les charges ! — Romain Courret, couturier