France Bleu Limousin donne la parole aux maires de Corrèze et de Haute-Vienne ce lundi

Ce lundi 22 novembre, France Bleu Limousin met les maires à l'honneur. Comment ces élus les plus proches des citoyens vivent leurs mandats ? Comment endossent-ils des responsabilités toujours plus importantes et gérer les communes avec des contraintes financières toujours plus forte? On en parle tout au long de notre matinale de 6h à 9h avec des élus de Corrèze et de Haute-Vienne.

Ecoutez notre matinale spéciale maires en direct :

Pour cette matinale spéciale consacrée aux maires, France Bleu Limousin reçoit quatre élus locaux ce lundi 22 novembre :