France Bleu Loire Océan a passé une journée avec le nouveau président de l'Assemblée nationale

Le nouveau président de l'Assemblée nationale est Nantais. C'est François de Rugy, le député écologiste de Nantes-Orvault. Nous avons passé une journée avec lui entre l'hôtel de Lassay, sa résidence, et le Palais Bourbon.

François de Rugy a entamé une nouvelle vie le 27 juin. Ce jour-là, il a été élu président de l'Assemblée nationale. Un poste très prenant, avec des grande responsabilités au niveau national mais aussi international. Le député écologiste de Nantes-Orvault doit organiser et gérer les débats au Palais Bourbon mais aussi recevoir de nombreuses délégations étrangères et représenter la France à l'étranger. Antoine Denéchère de France Bleu Loire Océan a passé toute une journée avec lui.

LT Une partie des salons où je patiente. pic.twitter.com/eifRl21Bcw — Antoine Denéchère (@AntoineDen) July 12, 2017

C’est à l’hôtel de Lassay, qui jouxte le Palais Bourbon, que François de Rugy commence sa journée avec un premier rendez-vous dès 8h30. À 11 heures, il reçoit l'un de ses prédécesseurs, Bernard Accoyer, élogieux : "François de Rugy a toutes les caractéristiques pour être un bon président de l'Assemblée".

C'était une réaction à un SMS, je ne visais pas un député

Mais François de Rugy n’est pas à l’abri d’une maladresse. Mardi, au perchoir, il croit que le micro est fermé et lâche un "putain, il fait chier celui-là". "C’était une réaction à un SMS, je ne visais pas un député", jure –t-il.

Déjà 13 heures, François de Rugy a convié 28 députés En marche pour un déjeuner de prise de contact. Il a quelques messages à faire passer. "Ces échanges, je veux qu'ils soient aussi simples et directs que possible, dans une optique de pouvoir conduire les changements et les réformes de l'Assemblée".

LT @FdeRugy promet qu'il y aura "rapidement des tablettes dans l'hémicycle pour les députés". "Je dois en parler avec les pdts de groupes" pic.twitter.com/3kwWgLUIpA — Antoine Denéchère (@AntoineDen) July 12, 2017

15 heures, le président quitte l’hôtel de Lassay et pénètre dans l’hémicycle en fendant la haie d’honneur des gardes républicains.

LT Fin du déjeuner à 14h55. @FdeRugy quitte Lassay et fait son entrée au Palais-Bourbon. Cérémonial républicain impressionnant. pic.twitter.com/DGwbNrp8Ro — Antoine Denéchère (@AntoineDen) July 12, 2017

La séance des questions au gouvernement commence.

LT Début des #QAG. @FdeRugy est au Perchoir. 1ère impression : agitation générale dans l'hémicycle. Orateurs chahutés en permanence. pic.twitter.com/I8CY3hmEkG — Antoine Denéchère (@AntoineDen) July 12, 2017

LT Depuis la tribune de presse, je vois plusieurs députés de Loire-Atlantique et Vendée. Comme @sarahelhairy, veste claire, Modem #circo4405pic.twitter.com/5iWWHxoLbp — Antoine Denéchère (@AntoineDen) July 12, 2017

L'occasion de vérifier que François de Rugy garde bien son portable sous les yeux au perchoir, ce qui peut valider l'explication de l'incident évoque un peu plus haut.

LT Incident avec le micro ouvert : @FdeRugy "réagissait à un SMS". En tout cas, il a bien son smartphone sous les yeux pendant qu'il préside pic.twitter.com/1paURlDxkJ — Antoine Denéchère (@AntoineDen) July 12, 2017

La séance des questions au gouvernement est plutôt calme, même si François de Rugy doit parfois tapoter avec sa règle pour obtenir le silence. "Je reste vigilent parce que je sais qu'il peut toujours y avoir des incidents qu'on ne voit pas forcément venir, ou alors, il y a une montée en pression. Pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas, tant mieux".

Après l'Assemblée nationale, quatre rendez-vous supplémentaires pour François de Rugy

16 heures 30, retour à l’hôtel de Lassay. François de Rugy enchaîne quatre rendez-vous de plus. Notamment un entretien d’une heure et demie avec les médiateurs du dossier Notre-Dame-des-Landes.

LT Retour à l'hôtel de Lassay (ce bâtiment). @FdeRugy va maintenant recevoir les médiateurs nommés par le gouvernement sur le dossier #NDDL. pic.twitter.com/b97MgvZ3qE — Antoine Denéchère (@AntoineDen) July 12, 2017

LT Le RDV commence entre @FdeRugy et les médiateurs sur #NDDL. Gérard Feldzer (sans cravate), ex élu EELV lui aussi, use du tutoiement. pic.twitter.com/PYDgfQiCcp — Antoine Denéchère (@AntoineDen) July 12, 2017

S'en suit la réception, très protocolaire, d’une délégation de députés centrafricains.

LT Ça y est. Le rendez-vous commence pile à l'heure. pic.twitter.com/EdIVkE6FqV — Antoine Denéchère (@AntoineDen) July 12, 2017

Jusqu’à un dernier rendez-vous à 20 heures avec Richard Ferrand.