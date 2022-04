France Bleu Occitanie débriefe le débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle

France Bleu Occitanie débriefe les trois heures du débat d'entre-deux-tours mercredi soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec Stéphane Thépot journaliste à Libération et au Point, et Julien Corbière rédacteur en chef de France Bleu Occitanie.

La revanche d'il y a cinq ans a été plus technique, moins musclée, mercredi soir, entre le président sortant Emmanuel Macron et la président du Rassemblement National Marine Le Pen. France Bleu Occitanie débriefe les trois heures du débat d'entre-deux-tours de la Présidentielle avec Stéphane Thépot journaliste à Libération et au Point, et Julien Corbière rédacteur en chef de France Bleu Occitanie.

Stéphane Thépot, première question. Lequel des deux candidats a été le meilleur hier soir, selon vous?

Alors moi, je dénie tout rôle d'arbitre dans ce genre de match. La métaphore sportive a été abondamment filée pour ce type de rencontre. C'était même un match retour, semble-t-il. Si on se compare au "match" de 2017, il est évident que Marine Le Pen a fait des progrès. Après, tout dépend sur quel plan on se place en termes de chiffres. Emmanuel Macron semblait quand même, c'est de l'avis général de nombreux commentateurs, pas seulement le mien, au dessus du lot. Pour autant, est-ce que c'est cela qu'attendent les gens qui ne savent pas encore pour qui voter? Je n'en suis pas certain. Il y a aussi des éléments émotionnels qui peuvent rentrer en ligne de compte.

Julien Corbière, est-ce que vous considérez vous aussi que Marine Le Pen a progressé? En tout cas qu'elle a été plus convaincante qu'il y a cinq ans?

Elle aurait eu du mal à faire pire qu'il y a cinq ans. On se souvient dans la forme, et puis sur le sujet de l'économie, à quel point elle s'était trompée. Elle-même l'admet, son entourage l'admet. Après je n'ai pas vu hier soir non plus de la part de Marine Le Pen une révélation tant sur le fond, elle a beaucoup été contestée par Emmanuel Macron, que sur la forme. Je dirais même que les deux se sont peut-être trompés sur la forme hier. On a eu un Emmanuel Macron assez agressif, finalement moins dans une posture présidentielle, plus dans une posture de premier de la classe quand même, qui peut agacer, qui agace certains Français. On l'a vu depuis cinq ans. Il a fait la leçon pendant deux heures et demie à Marine Le Pen. Et une Marine Le Pen qui a été assez hésitante finalement à chercher encore ses mots dès que le sujet devenait un peu technique. Face à un Emmanuel Macron qui était pour le coup beaucoup plus chirurgical. Je ne suis pas sûr que ça a éclairé vraiment les électeurs. Je suis en tout cas convaincu que ça n'a pas décidé ceux qui hésitent encore entre les deux.

Mais on a quand même eu droit, Stéphane Thépot, à un débat de fond argumenté beaucoup plus qu'il y a cinq ans?

Certainement, beaucoup plus argumenté. Il y a plusieurs moments à retenir. Moi, je retiendrai surtout l'échange sur le foulard. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, rien n'a véritablement changé. Le Rassemblement national, c'est toujours le Front national. Marine Le Pen qui semblait à un moment, on s'est posé la question, revoir éventuellement sa position sur le voile dans l'espace public, a clairement dit qu'elle était contre. Ça peut marquer des points dans une certaine opinion. Et Emmanuel Macron lui a rappelé à quel point ce n'était pas possible aujourd'hui. Et donc là, il y avait vraiment un clivage fort, me semble t il, qui, peut être davantage encore que les retraites, le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, etc. pourrait, dans un sens ou dans un autre, marquer le débat.

Sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen fait campagne là dessus depuis des semaines. Vous trouvez, Julien Corbière, qu'elle n'a pas réussi à défendre ses positions, les mesures qu'elle compte mettre en place si elle est élue dimanche?

Alors ça a été le début du débat, assez technique, presque difficile à suivre par moments, avec encore une fois, un Emmanuel Macron assez professoral qui défendait sa stratégie des aides par chèques contre une Marine Le Pen qui était sur la stratégie de la baisse de la TVA. Et là, elle n'a pas réussi pour moi encore à prouver, non pas qu'elle était au niveau du débat, mais qu'elle était capable de prendre le dessus et de prendre du recul sur son adversaire. On est purement dans la stratégie du débat. Est-ce que ce sera déterminant pour les électeurs? C'est pas sûr en vue de dimanche. Mais elle aura peut-être une occasion à deux ou trois reprises, justement, de renvoyer Emmanuel Macron à côté professoral. Il l'a dit à un moment, Mozart de la finance. C'était un peu plus tard dans le débat, mais un peu donneur de leçons. Elle n'a pas saisi cette occasion. Elle s'est enfermée dans des argumentations complexes et dans la stratégie politique. C'est pas forcément ce qui fait le plus dans un débat d'entre deux tours. C'est la phrase qui peut faire mouche, qui paye.

La question est évidemment de savoir s'ils ont convaincu ceux qui n'ont pas voté pour eux dimanche dernier. Stéphane Thépot, lequel des deux, à votre avis, a ratissé le plus largement dans son discours, dans ses mots?

Il semble évident que Marine Le Pen s'est adressée en partie au peuple, mais avec quand même un ciblage. Elle a évoqué les gilets jaunes. C'est pas Emmanuel Macron qui allait le faire. Voilà, c'est à la fois le pouvoir d'achat et à la fois la demande, par exemple, de référendum. Ça, c'est l'autre sujet qui, à la fin du débat, a montré des différences. L'un et l'autre sont d'accord sur le référendum. Mais lequel? Le RIC, par exemple, très fortement demandé à l'époque des gilets jaunes, a l'appui de Marine Le Pen. Emmanuel Macron émet quelques réserves. Le référendum, oui. Le RIC non.

Une réaction à ça Julien Corbière.

Je crois que le défi pour les deux c'était de s'adresser aux électeurs de la France insoumise. 22%, excusez du peu. On sait qu'il y a une partie qui est indécise, une partie qui va voter blanc. Je n'ai pas l'impression qu'il se soit passé quelque chose hier soir. Peut-être à part sur le RIC qui est un fer de lance de cette partie de l'électorat. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient réussi vraiment à s'adresser à lui. Je n'ai pas senti vraiment les ingrédients d'un débat qui aurait pu faire basculer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon dans un sens ou dans l'autre.