Des lycéens dans Controverse "spéciale présidentielle", l'émission politique de France Bleu Orléans

Ce lundi France Bleu Orléans propose une émission exceptionnelle et inédite, dans le cadre de la campagne présidentielle. Nous avons demandé à des lycéens de se glisser dans la peau des principaux candidats à la présidentielle, pour un débat sur l'Europe et un échange sur la politique et les jeunes

14h35 le 21 mars dernier, dans une salle de la faculté de droit de l'Université d'Orléans... François Guéroult, journaliste à France Bleu Orléans, qui présente traditionnellement l'émission politique "Controverse" chaque premier lundi du mois, donne le coup d'envoi d'un rendez-vous très particulier : l'enregistrement du numéro d'avril, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Cette fois ça n'est pas lui qui présente l'émission, qui interroge les politiques, qui anime les débats.

Deux mois de préparation et la participation d'étudiants en Master Métiers de l'Accompagnement Politique

A sa place, des élèves de la classe de 1ère ES du lycée Voltaire à Orléans. Pendant deux mois, avec des journalistes de France Bleu Orléans et de l'association "C'est Comme à la Radio", ils ont lu les programmes des candidats, regardé leurs interventions à la télévision, ils les ont écouté à la radio. A leurs côtés, pour les aider : une dizaine d'étudiants de l'Université d'Orléans. Actuellement en Master "Métiers de l'Accompagnement Politique" de l'UFR de Droit Economie et Gestion, ces jeunes, très intéressés par la politique, se destinent à la communication, ou bien au métier d'assistant parlementaire et suivent de très près l'actualité politique. Ils ont aidé les lycéens à comprendre les programmes, à trouver des arguments, à prévoir les attaques de leurs adversaires, comme le font les vrais candidats. Chaque groupe candidat est composé de quatre élèves, avec un directeur de campagne, un chef de projet et un chargé de communication. "On a tous beaucoup apprécié de participer à ce projet" explique Florian Planchenault, l'un des étudiants MAP, qui lui encadrait le groupe Mélenchon, avec Rayane dans la peau du candidat. "On est très fier du travail accompli et de ce que les jeunes ont réalisé".

Les élèves de 1ère ES de Voltaire avec les étudiants MAP et les représentants des candidats © Radio France - Anne Oger

Un débat sur l'Europe, thème oublié de la campagne présidentielle

Après deux mois d'intense préparation les élèves sont prêts : pendant vingt minutes, cinq d'entre eux se glissent dans la peau des cinq principaux candidats à la présidentielle : Alisée est Benoit Hamon, Océane est Emmanuelle Macron, Clélia est François Fillon, Julianne Marine Le Pen et Rayane Jean-Luc Mélenchon. Le thème de ce débat l'Europe, et la première question des journalistes, Margaux et Julie, porte sur la place de l'Europe dans les programmes. Parmi les thèmes évoqués : la démocratie, le contrôle des frontières... Chacun a ses fiches, ses notes, prend la parole et même attaque ses adversaires, pour faire valoir ses arguments.

Moi personnellement je suivais déjà Benoit Hamon sur twitter, je connaissais un peu ses propositions, mais j'ai regardé beaucoup plus souvent les débats à la télévision, on a appris beaucoup de choses - Alisée, qui incarnait Benoit Hamon

"Cette expérience m'a beaucoup plu" confie Clélia, "Madame Fillon" dans ce débat. "C'était un exercice difficile, même si on avait vraiment travaillé sur les programmes à l'avance. Mais le direct, c'est vraiment un moment particulier. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on ne nous a pas demandé de choisir en fonction de nos préférences politiques, on n'a donc abordé ce travail sans préjugés. Moi j'ai essayé de rester calme, pendant le débat, mais c'était stressant". Catherine Soullie, ex-députée européenne et soutien de François Fillon dans cette campagne présidentielle, a trouvé "très bien la p'tite Fillon ! On voit que ces jeunes ont beaucoup travaillé. J'ai vu des jeunes passionnés par ce qu'ils faisaient, impliqués, ils se sont vraiment mis dans la peau de leurs candidats". L'objectif, c'était de changer le regard de ces jeunes sur la présidentielle. "Je n'avais pas regardé les débats en entier à la télévision, là j'ai vraiment appris des choses sur les arguments de chacun" confie Margaux, l'une des journalistes.

Rayane et Alisée répondent à Julie et Margaux les deux journalistes qui animent le débat © Radio France - Joséphine Amos

Les élèves face aux politiques dans la deuxième partie de "Controverse"

Dans la deuxième partie de Controverse, les représentants des candidats dans le Loiret s'installent à la place des élèves-candidats. "Bravo à eux et notamment à Alisée qui incarnait Benoit Hamon" salue David Jacquet, "elle était vraiment convaincante". David Jacquet porte-parole du candidat socialiste est face à Emmanuel Constantin, le délégué du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron dans le Loiret. Karin Fischer pour Jean-Luc Mélenchon et Catherine Soullie pour François Fillon félicitent aussi les élèves. "C'est une expérience intéressante, on n'a pas si souvent l'occasion de parler politique dans le cadre scolaire, c'est une bonne façon d'impliquer les jeunes, qui restent souvent à l'écart" dit Karin Fischer.

Les représentants des candidats à l'élection présidentielle répondent aux questions de Manon © Radio France - Anne Oger

Le Front National avait décliné l'invitation de France Bleu Orléans

Le Front National en revanche n'est pas présent. Le secrétaire départemental du Parti de Marine Le Pen dans le Loiret, Charles de Gevigney, a décliné l'invitation de France Bleu Orléans, craignant "d'être caricaturé" dans ce débat. Une décision qui déçoit Julianne, la lycéenne qui incarne Marine Le Pen dans ce débat. Mais qui n'a rien d'inhabituel et qui ne pénalisera pas le temps d'antenne accordé au FN sur France Bleu Orléans. Loin d'être en retard, il totalisait jusque-là 27% du temps accordé aux partis candidats à la présidentielle, contrairement à un discours très répandu chez les dirigeants du Front National qui se disent volontiers exclus des antennes, notamment du service public.

En Suède un député a présenté ses excuses pour avoir acheté du vin avec la carte de fidélité fournie par le Parlement, on est encore loin de ça en France, non ? - Robin face aux politiques

Au programme de cette deuxième partie d'émission, un échange autour de "l'image des politiques auprès des jeunes". Robin, Léa et Valentine ont préparé leurs questions. "Quelle est la principale qualité que les jeunes attendent d'un homme ou d'une femme politique, selon vous ?" demande Robin.

Et les réponses sont assez éloignées de celles que lui ont faites ses camarades, interrogés quelques jours plus tôt dans la cour du lycée Voltaire.

