France et Royaume-Uni annoncent des mesures contre l'immigration clandestine

Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin s'est entretenu avec son homologue britannique ce mardi 20 juillet. Ils ont annoncé de nouvelles mesures pour freiner les tentatives de traversées de la Manche par des migrants.

"Le Royaume-Uni s’engage à verser 62,7 millions d’euros pour lutter contre l’immigration clandestine trans-Manche", a écrit sur son compte twitter Gérald Darmanin.

Cette somme servira notamment à doubler les effectifs de police et de gendarmerie côté français. "La France sera ainsi en mesure d'assurer des patrouilles dans de plus larges zones du littoral sur la côte nord entre Boulogne et Dunkerque, d'étendre les patrouilles plus au sud, y compris autour de Dieppe." Détaille le ministre de l'Intérieur.

Parmi les autres mesures annoncées, il y a le "financement d’équipements pour sécuriser la frontière". Avec "des véhicules de surveillance", précise le communiqué du ministère de l'intérieur qui parle aussi de surveillance aérienne.

Ou encore la mise en place de "centres dédiés à l'accompagnement des migrants dans toute la France et aux retours volontaires dans les pays d'origine, le cas échéant."

Selon le commandant Dan O'Mahoney, chargé de de la "menace clandestine" en Manche, le Royaume-Uni connaît "une hausse inacceptable des traversées de la Manche par de petits bateaux en raison d'une augmentation de l'immigration clandestine en Europe".