Législatives en Dordogne : des premières discussions avec "toutes les forces de gauche" ce lundi soir

"C'est un bon signal", affirme Éric Rebière, porte-parole de la campagne de La France insoumise pour les élections législatives en Dordogne, invité de France Bleu Périgord lundi 2 mai. Les représentants de LFI et d'Europe Écologie-Les Verts ont conclu un accord au niveau national ce dimanche soir. Les discussions continuent avec le Parti socialiste et le Parti communiste. "Je vois mal comment les autres formations pourraient s'en démarquer", explique-t-il. "Des discussions locales commencent aussi ce soir, on organise une réunion avec toutes les forces de gauche à 17 heures 30."

Avec une épine dans le pied des insoumis : les déclarations de Floran Vadillo, candidat PS sur la première circonscription, qui appelle à faire l'union derrière lui. "Il a pris un peu d'avance", regrette Éric Rebière. "On va voir comment ça va se décanter. Ses déclarations sont pour le moins maladroites, il met un peu la charrue avant les boeufs. Quand on parle aux militants d'autres formations, c'est un peu cavalier de dire ça." Le porte-parole insoumis tient à préciser que la "force" de son mouvement est "évidente, que ce soit en Dordogne ou en France. Nous aurons une grande responsabilité."

Des chefs de file mais pas encore de candidats

La section locale de LFI se prépare aussi à investir ses candidats samedi 9 mai. "On a déjà les chefs de file positionnés pour être candidats, mais ils ne le deviendront pas forcément", explique Éric Rebière. "On laisse toutes les hypothèses ouvertes." Et le porte-parole insoumis veut y croire. "En 2022, Emmanuel Macron a été élu par rejet de Marine Le Pen. En 2017, il y avait eu cette vague parce que les gens étaient curieux de savoir ce qu'était cet ovni politique. Mais là, ils ont vu ce que ça a donné en cinq ans..."

Et le porte-parole de LFI en Dordogne rejette toute "présidentialisation" des législatives, avec ces premières affiches mettant uniquement en avant le nom et l'image de Jean-Luc Mélenchon. "Quand on joue à la belote et qu'on a un atout, on le joue. Nous, notre atout, c'est Jean-Luc Mélenchon", explique-t-il. "C'était juste pour occuper ce temps avant l'investiture des candidats. Après, ce ne sera plus le cas."