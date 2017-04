France Insoumise dans la Loire : avec les communistes, l'avenir en commun n'est pas simple

Tension dans le camp ligérien de Jean-Luc Mélenchon. Alors que les législatives approchent, les différences entre les communistes et les Insoumis sont de plus en plus visibles.

Il est peut-être temps que la campagne présidentielle se termine. Et pas seulement parce que les militants sont fatigués de coller des affiches ou de tenir des réunions électorales. Mais aussi parce que dans quelques camps des tensions commencent à se sentir. C'est notamment le cas dans le camp de Jean-Luc Mélenchon.

Chez les Mélenchonistes, il y a en effet ceux qui appartiennent à la France Insoumise. Et puis il y a les membres du Parti-Communiste. Et entre les deux, l'unité de façade est entrain de céder sur le terrain de la campagne. Notamment parce qu'après la présidentielle, il va y avoir la législative. Et c'est là que ça se gâte. Les mélenchonistes sont unis pour la présidentielle et seront concurrents pour le scrutin d'après.

Pour Jacques Planche, insoumis de la Loire, le PC s'est raccroché comme il a pu à cette campagne. «Nous avons travaillé le programme pendant des mois depuis février 2016. Nous avons eu seulement au mois de décembre la décision du PC de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mais toujours en autonomie. »

Et sur le fond, il y aussi des vraies divergences de programme insiste Corinne Oumakhlouf porte-parole de la France Insoumise dans la Loire. « On n’est pas sur la même ligne, notamment sur le nucléaire. On veut fermer toutes centrales. Au niveau de l’A45, on a eu souvent quelques divergences. »